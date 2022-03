De accountant van vandaag doet zijn voordeel met slimme software

Het beroep van de accountant verandert razendsnel. Vijfenzeventig procent van de werkzaamheden wordt al uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Hoewel je hierdoor kunt denken dat je als accountant in een uitstervend beroep werkt, zit de werkelijkheid echter anders in elkaar. Automatisering neemt jou vooral het handmatige werk uit handen. De tijd die er vrij komt, kun je vervolgens inzetten voor het geven van persoonlijk advies, waardoor je klantgerichter kunt werken.

De accountant van vandaag is klaar voor die nieuwe manier van werken. De stroomversnelling waarin de automatisering van de accountancy is geraakt, heeft flinke voordelen. Het gebruik van accountancysoftware levert meer tijd en aandacht op voor de klant. Bovendien zien we juist daar de meerwaarde voor jouw kantoor, én voor de klanten die op je rekenen. Je levert uitstekend werk, maar juist nu is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen hoe waardevol het geven van persoonlijk advies is.

Altijd een vinger aan de pols bij de onderneming

Jij bent het die het opmerkt wanneer het financieel gezien goed – of juist slecht – gaat met de onderneming. Het inzicht dat je hierbij hebt, is waardevol voor de ondernemer. In de meeste gevallen is hij zo bezig met het ondernemen op zich, dat hij minder zicht heeft op belangrijke cijfers. Wij begrijpen dat je werk niet stopt bij het maken of controleren van jaarrekeningen. Het advies dat je geeft over investeringen en je scherpe analyses over diverse afdelingen binnen het MKB, zijn van onschatbare waarde. En laten we eerlijk zijn, daar is tijd voor nodig. De inzet van automatisering geeft je die tijd.

Digitaliseren, automatiseren en proactief adviseren zijn op dit moment dé trends en ontwikkelingen in de branche. Klantbehoeftes veranderen mee met de markt, dat spreekt voor zich. Want ook de ondernemer is veranderd. Hij is vandaag de dag nog meer in staat om aan te geven waar hij behoefte aan heeft. Hij is hiernaast goed geïnformeerd en laat zich niet in een hokje stoppen. De ondernemer van vandaag verwacht flexibiliteit, maatwerk en bovenal een persoonlijke ervaring. De accountant van vandaag maakt dit mogelijk met automatisering. Als gevolg hiervan, vergroot hij zijn meerwaarde.

Uurtje factuurtje? Weg ermee!

De ondernemer gaat meer monitoren en legt een flink deel van zijn administratie dus bij jou neer. Real-time inzicht bieden past bij de wens tot meer snelheid en gemak, naast een digitale omgeving waarin dit mogelijk is. De verwachtingen die de ondernemer heeft van zijn accountant zijn echt veranderd. Een accountant die meedenkt over de organisatiestrategie kan vaak direct aan de slag. Hiermee is hij verzekerd van de groei van zijn kantoor. Het tijdperk van het ‘uurtje-factuurtje’ ligt definitief achter ons. De klant wil weten welk werk je verzet en tegen welke prijs. Accountancysoftware helpt je om die werkzaamheden inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden.

Ons advies? Leer je klanten beter kennen, geef snel antwoord op klantvragen, biedt meer toegevoegde waarde en wees proactief.

Bron: https://kingsoftware.nl/blog/automatisering-maakt-accountants-waardevoller/

