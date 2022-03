De rebranding van KING Software: een persoonlijk verhaal

KING Software is ontstaan uit het samengaan van drie softwarebedrijven. Benieuwd wat er allemaal bij zo’n proces komt kijken en hoe we op onze nieuwe naam zijn gekomen? Wij vertellen het je graag.

De basis van KING Software is gebouwd op drie, van origine familiebedrijven. Ieder met een bestaansgeschiedenis in de financiële en handelssoftware: King Business Software, MUIS Software en ctrl. Om deze sterke basis te behouden hebben we de beste elementen uit alle drie de bedrijven gehaald en omgezet (gerebrand) naar één bedrijf met één naam. Dit samengaan zorgt voor nog meer kennis en ervaring. Nu kunnen we onze klanten nog beter kunnen helpen; namelijk met een softwareplatform waarmee je alle bedrijfsprocessen vanuit één platform kunt automatiseren.

Het besluit: een nieuwe naam

Het besluit om drie bedrijven samen te voegen en één nieuwe naam te geven is niet iets wat je ‘even doet’. Tenslotte wijzig je daarmee ook de bedrijfsidentiteit. Vragen als: “wat moet de nieuwe naam uitstralen en hoe zullen bestaande en nieuwe klanten ons herkennen?” zijn allemaal de revue gepasseerd. We concludeerden dat we de sterke kanten van de drie bedrijven naar voren wilde laten komen. Daarom bevat ons nieuwe logo een hexagon icoon en verschillende kleuren blauw. Beide elementen die ook terugkwamen in onze oude logo’s. Aangezien één van de bedrijven al werkte met de naam KING en dit een internationaal herkenbare naam is, was de naam KING Software een logisch besluit.

Als bedrijf staat KING Software voor betrouwbaar, plezier, behulpzaam, duurzaam, bekwaam en gewoon doen. Het persoonlijke contant met onze klanten is tevens ook erg belangrijk voor ons en komt daarom ook terug in ons nieuwe logo. Onze hexagon is namelijk niet, zoals de meeste hexagons, volledig gesloten, maar kenmerkt zich juist door meerdere openingen. Deze staan voor de persoonlijke en benaderbare aanpak die wij graag hanteren. Maar hoe breng je een persoonlijke aanpak op de juiste manier over in je communicatie?

KING Software: waar persoonlijk de standaard is

Een belangrijk aspect van ons rebranding proces was het extern communiceren van onze persoonlijke aanpak. Deze is, naast onze unieke functionaliteiten, dé manier om ons te onderscheiden van onze concurrenten. We zochten daarom naar een tagline die dit op de juiste manier naar voren bracht. Uiteindelijk kwamen we uit bij: Waar persoonlijk de standaard is. Deze zin geeft perfect aan waar onze focus ligt en komt daarom in veel communicatie uitingen terug.

Persoonlijk contact en kennis over je vak zijn namelijk sterk onderscheidende punten in de zeer competitieve markt waarin wij ons bevinden. Wij kennen onze klanten, weten wat ze nodig hebben én zij kennen ons. Samen denken we na over onze producten en ontwikkelen we klant specifieke oplossingen die precies passen bij de unieke situatie binnen hun bedrijf.

Naast dit specifieke maatwerk ontwikkelen wij onze software ook op zo’n manier dat deze eenvoudig kan worden toegepast binnen verschillende bedrijven. Met 40 jaar ervaring kennen wij de branche specifieke uitdagingen waar men tegenaan loopt. Deze knowhow gebruiken wij om ons product portfolio nog sterker te maken.

Nieuw product portfolio

Om onze klanten een totaalpakket te kunnen bieden werken wij continu aan ons productportfolio, waaronder één softwareplatform waarop je gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van onze afzonderlijke producten. Dit voortdurend proces kende als eerste nieuwsfeit de herpositionering van twee van onze producten voor de accountancy en financiële markt: KING Accountancy en KING Finance.

In het verleden werkte wij met één product voor zowel accountants als ondernemers. Uiteraard zijn dit twee zeer verschillende doelgroepen met verschillende eisen. Daarom kon een herpositionering niet uitblijven. Met de nieuwe propositie van beide producten kunnen wij ons nog beter richten op de specifieke USP’s per doelgroep en de unieke functionaliteiten die daarbij komen kijken.

De lancering

Uiteraard hebben wij onze klanten eerst uitvoerig geïnformeerd over de komst van KING Accountancy en KING Finance, voordat de herpositionering extern werd gecommuniceerd. Hiervoor hebben we een 3-daags online event georganiseerd, waarin we alle wijzigingen tot in detail bespraken. Het event was een groot succes en kende vele positieve reacties. Uiteraard kwamen niet alleen onze financiële oplossingen aan bod, maar ook onze ERP en WMS oplossingen. Een mooie manier om de veelzijdigheid van ons complete portfolio onder de aandacht te brengen.

