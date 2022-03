PODCAST | Nut en noodzaak van een familiestatuut

Familiebedrijven: bijna elke accountant komt ze in de dagelijkse praktijk tegen. Deze ondernemingen met een lange adem kunnen geconfronteerd worden beslissingen. Een familiestatuut geeft richting en schept duidelijkheid. Daarover gaat de eerste aflevering van onze podcastserie: Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf.

In deze eerste aflevering nemen we een kijkje in de keuken van het familiebedrijf Van Drunen. Dat doen we met Gerard-Jan van Blokland, die CEO en mede-eigenaar is van deze fabrikant van onder meer orthopedisch schoeisel. Het familiebedrijf Van Drunen werd in 1913 opgericht door Gijsbertus van Drunen. Inmiddels is de vijfde generatie van de familie Van Drunen betrokken. Van Blokland, die de kans kreeg zich in te kopen, bezit een minderheidsbelang van 25 procent in het bedrijf.

Het familiestatuut: een onmisbaar document

In deze podcast vertelt hij hoe hij als buitenstaander tot de familie kon toetreden. Een echte ‘tussenpaus’, zoals hij zich ooit noemde, is hij niet meer – als CEO en mede-eigenaar heeft hij formeel een beslissende positie. Toch zijn er verschillen: zijn plek is anders dan die van de ruim een eeuw overspannende familie Van Drunen. Van Bloklands benoeming en toetreding tot de aandeelhoudersvergadering, hebben dan ook belangrijke consequenties voor de toekomst van de onderneming. En precies voor dergelijke subtiele nuances zijn heldere afspraken onontbeerlijk in familiebedrijven. Daarvoor is een familiestatuut een onmisbaar document.

Samen met Ed van der Vijver, als senior adviseur verbonden aan de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Nederland, en met Van Blokland, verdiepen we ons in de nut en noodzaak van zo’n familiestatuut. De presentatie wordt verzorgd door hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek.

Beluister de serie op Spotify en volg onze podcast

De podcastserie Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf is een initiatief van Accountancy Vanmorgen, Tijdschrift Familiebedrijven en BDO Nederland.