Personalia | Directieteam Coney Minds breidt uit

Per 1 maart 2022 zijn Onno Wouters, Natalie Kaspers-Broekhuizen en Yuri van der Sman toegetreden tot het directieteam van Coney Minds, meldt het accountantskantoor. De drie hebben zich langdurig aan Coney Minds verbonden. De taken zijn herverdeeld, waardoor ruimte ontstaat om de groeiambities van Coney Minds verder vorm te geven.

Onno zal als Head of Analytics de 3.0-mindset en -technologie van Coney Minds bewaken en is eindverantwoordelijk voor de Analyticspraktijk. Natalie zal leidinggeven aan de Assurancepraktijk (inclusief portefeuille ‘kwaliteit’), ondersteund door Pieter. Yuri bewaakt als Head of Operations, HRM en ICT de operationele activiteiten van Coney Minds. Hiernaast ondersteunt Yuri de teams in het werkveld met zijn IT General Controls kennis.

Pieter de Kok zal zich, gelijk aan de afgelopen zeventien jaar, verder richten op het bouwen aan de data-driven ambities in bredere zin. Onze groeiambities zijn gekoppeld aan de wens om te blijven investeren in de ontwikkeling van waardevolle dienstverlening voor onze cliënten, het inzetten van nieuwe technologie (denk aan Machine Learning), het opleiden van nieuwe talenten en het onderhouden van een robuust raamwerk met betrekking tot compliance.

Coney is in 2005 opgericht met de ambitie data-driven technologie een zinvolle plek te geven in de dienstverlening om (toekomstige) cliënten op een waardevolle manier te kunnen ondersteunen. Eind 2019 zijn de Assurance & Business Analytics activiteiten samengevoegd onder wat vandaag Coney Minds heet. Met de geformuleerde groeiambities in het vooruitzicht, een gedreven junior en senior team en een robuust datatechnologie platform, kijken we met vertrouwen vooruit. Verdere groei vraagt ook om langdurige betrokkenheid en focus.

