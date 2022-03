Lifestyle en carrière | ‘Laat ziekteverzuim niet onnodig oplopen’ 

Overspannenheid, burn-out of depressie: medewerkers komen steeds vaker en langer met psychische klachten thuis te zitten. Werkgevers en accountants moeten alert zijn op de voortekenen, aldus verzuimexpert Bjûkje de Heer van verzuimspecialist Sazas. ‘Ga tijdig in gesprek met medewerkers.’

Voor elk bedrijf geldt dat medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen. Als zij ziek thuis zitten, heeft dat effect op de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk risico’s te beperken.

Meer aan de hand

‘Goede communicatie tussen werkgever en werknemer vormt de basis van een succesvol ziekteverzuimbeleid’, stelt Bjûkje de Heer. Uit recent onderzoek van Sazas blijkt dat werkgevers worstelen met drie issues: kort frequent verzuim, verzuim als gevolg van een vergrijzend personeelsbestand en psychisch verzuim. De Heer: ‘Er is sprake van kort frequent verzuim als een medewerker zich meer dan drie keer per jaar ziek meldt voor enkele dagen. Natuurlijk heeft iedereen weleens griep. Maar als een werknemer regelmatig thuis blijft, is er vaak meer aan de hand’, waarschuwt de verzuimexpert. ‘Het is belangrijk de oorzaak te achterhalen. Langdurig verzuim wordt namelijk vaak voorafgegaan door kort frequent verzuim. Misschien speelt er iets in de privésfeer, waardoor de medewerker zijn of haar werk niet aankan. Het kan zijn dat hij of zij minder gemotiveerd is, omdat de functie niet uitdagend genoeg is of juist te uitdagend. Door erover te praten, kom je samen tot oplossingen en voorkom je ernstigere klachten.’

Taboe

Ook de vergrijzing heeft invloed op het ziekteverzuim. ‘Binnen een bedrijf zijn oudere medewerkers niet vaker, maar meestal wel langer ziek’, licht De Heer toe. ‘De oorzaak kan werkgerelateerd zijn. Een oudere werknemer kan de werkdruk misschien minder goed aan of vindt het werk fysiek te zwaar. Sta er als werkgever voor open dat medewerkers boven een bepaalde leeftijd soms beter tot hun recht komen in een minder zware functie. Bespreek hoe je ervoor zorgt dat ze gezond hun pensioenleeftijd halen.’

Vooral psychisch verzuim neemt de laatste jaren flink toe en speelt op bij alle leeftijden. Volgens De Heer is dat problematisch, omdat het vaak leidt tot langdurig verzuim. ‘Mensen met een burn-out zitten al snel enkele maanden thuis. Psychische klachten kunnen het gevolg zijn van privéomstandigheden, maar ook van werkgerelateerde situaties, denk aan pesten door collega’s, een onveilige werksfeer of grensoverschrijdend gedrag.’

De Heer: ‘Er rust nog een taboe op, maar het zou schelen als medewerkers zich openlijk kunnen uitspreken als er iets speelt. Leidinggevenden moeten alert zijn op signalen. Zijn medewerkers stiller dan anders? Komen ze vaker te laat? Ga in zo’n geval in gesprek met deze medewerker.’ De Heer wijst op een paar do’s en don’ts:

Kies een moment waarop het veilig voelt voor een medewerker; bespreek dit dus niet tijdens een beoordelingsgesprek.

Bedenk goed wat je bespreekt. Als iemand zich vaker ziek meldt, mag je niet vragen naar de aard van de klachten.

Weet goed wat je wel en niet mag opschrijven tijdens zo’n gesprek.

Goede werkgever

Als een medewerker al langer ziek is, biedt Sazas verschillende interventies om een medewerker te helpen bij zijn of haar genezing. ‘Laat zien dat je ook een goede werkgever bent als het slecht gaat met iemand’, aldus De Heer. ‘Een medewerker kan bij fysieke klachten baat hebben bij een werkplekonderzoek. Bij psychische klachten kan een coachingstraject waardevol zijn, bij conflicten op het werk is mediation mogelijk.’ Daarnaast zijn er verplichte interventies die de werkgever moet verrichten. De Heer: ‘Zo moet hij of zij de medewerker na vier weken ziekte verwijzen naar een bedrijfsarts en wordt bij langer ziekteverzuim ingezet op een re-integratietraject.’

Regelmatig telefoon uit

Ook voor ziekteverzuim geldt: voorkomen is beter dan genezen. Vitaliteit op het werk is daarom belangrijk. Volgens De Heer zijn er verschillende manieren om medewerkers aan te moedigen tot gezond gedrag. Tijdens de coronapandemie stimuleerde Sazas medewerkers om de app Ommetje te gebruiken. ‘Collega’s daagden elkaar zo uit dagelijks een wandelingetje te maken. Via Zoom werden laagdrempelige workouts georganiseerd. En als we straks weer vaker naar kantoor gaan: zorg voor fruit op de werkvloer en geef als leidinggevende het goede voorbeeld. Neem tijdens de lunch een salade in plaats van een vette frikandel.’ De Heer stelt dat er daarnaast tijd moet zijn voor ontspanning. ‘Maak medewerkers duidelijk dat ze niet 24/7 bereikbaar hoeven te zijn. Dat ze tijdens hun vakantie regelmatig hun telefoon uitzetten en niet steeds hun mailbox checken. Stress en burn-out kunnen het gevolg zijn van hoge eisen die werkgevers stellen.’

Signaalfunctie

Om ziekteverzuim aanvaardbaar te houden, heeft de accountant volgens De Heer een signaalfunctie. ‘Hij of zij merkt vaak als eerste dat het verzuimcijfer stijgt en dat er mogelijk iets aan de hand is. Ook kan de accountant werkgevers wijzen op een goed verzuimbeleid. Sazas kan helpen een professioneel verzuimbeleid te formuleren. ‘Op onze website delen we onze kennis, maar Sazas biedt ook trainingen. Daarnaast zijn onze experts altijd bereid mee te denken.’

Tekst: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.