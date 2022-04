Personalia | Vierde partner voor Reith & Ten Böhmer

Met ingang van 1 april is Koen Cornelissen AA/RB toegetreden als partner tot de maatschap bij Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs.

Het driemanschap dat leiding geeft aan het accountants- en belastingadvieskantoor uit Andelst is ervan overtuigd dat met een vierde partner uit eigen geledingen de dienstverlening van het bedrijf op een nog hoger plan wordt getild. Met de relatief jonge Koen Cornelissen (39) mede aan het roer van Reith & Ten Böhmer is de stabiliteit van het accountants- en belastingadvieskantoor ook voor de toekomst verzekerd.

Koen Cornelissen

Koen Cornelissen werkt sinds 23 januari 2017 op het kantoor van Reith & Ten Böhmer als accountant en belastingadviseur. De laatste jaren tevens als teamleider. Koen Cornelissen weet als geen ander in zijn dagelijkse contacten met de cliënten het adagium van Reith & ten Böhmer uit te dragen: de kracht van een persoonlijke aanpak. Investeren in een persoonlijke band met de klanten, die nauwe band behouden en versterken en de adviespraktijk in de volle breedte uitoefenen. De sportieve Koen Cornelissen is in zijn vrije tijd op het voetbalveld te vinden en anders wel op zijn racefiets. Hij woont in Beugen, woont samen en heeft twee zoontjes. “Al ruim 15 jaar adviseer ik vol passie ondernemers om het beste in zichzelf en hun onderneming naar boven te halen. Nu krijg ik zelf de kans om te gaan ondernemen. Dankbaar hiervoor en enorm veel zin in om samen met ons hechte team binnen Reith & Ten Böhmer er een succes van te gaan maken.”

Vier partners

Naast Koen Cornelissen bestaat per 1 april het viermanschap dat Reith & Ten Böhmer leidt uit de twee oprichters, Niek Reith en Wim ten Böhmer, en Marco Franzen, die in 2010 toetrad als partner. Reith & Ten Böhmer vierde op 1 september vorig jaar het 25-jarig bestaan en is gevestigd in het opvallende kantoor Castello, op bedrijventerrein De Schalm in Andelst.