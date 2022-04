Het is voor ondernemers geen gemakkelijke opgave om hun belastingschulden te saneren. De Belastingdienst heeft als preferente schuldeiser een sterke positie om volledige betaling van de openstaande schulden af te dwingen. Maar voor ondernemingen die alleen na een schuldsanering weer levensvatbaar zijn, is er perspectief. De ontvanger zal zich soepel opstellen bij gezonde bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen en die niet in staat zijn om hun volledige belastingschuld terug te betalen. Tijdelijk, dat wel. De voorwaarden die hiervoor gelden, worden in dit artikel toegelicht.

Vanaf 1 oktober 2022 starten met aflossen

Dat er ondernemingen zwaar in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis weet de Belastingdienst ook. Deze bedrijven zijn in eerste instantie tegemoetgekomen door het aanbieden van de mogelijkheid om de belastingbetalingen uit te stellen. De daarmee opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Daarnaast moeten ondernemingen vanaf 1 april 2022 weer aan hun reguliere verplichtingen voldoen.

Te weinig kasstroom om af te lossen en dan?

Er is evenwel een categorie ondernemingen die nu al weten dat ze niet in staat zullen zijn om aan de betalingsregeling van 60 maanden te voldoen. Simpel omdat de kasstroom onvoldoende is. Voor een deel van de ondernemingen houdt dit in dat ze gedwongen zullen worden om te stoppen hetzij via de WSNP of de WHOA dan wel door een faillissement.

Het memo Tijdelijke instructie saneringen

Maar er is ook een categorie ondernemingen die, mits ze een deel van hun schulden kunnen saneren, nog steeds levensvatbaar is. Dit betreft vaak ondernemingen die in de kern financieel gezond waren op 31 december 2019, maar die vooral tijdens de coronacrisis een schuldenberg hebben opgebouwd. Deze ondernemingen kunnen een verzoek indienen bij de ontvanger van de Belastingdienst om mee te werken aan een sanering van de schulden. Zo blijkt uit de memo Tijdelijke instructie saneringen van 18 maart 2022 van de Belastingdienst.

Indienen verzoek

Het verzoek kan worden gedaan voor alle belastingschulden. Reden hiervoor is dat de WNSP, MNSP en de WHOA hiervoor ook gelden. Het verzoek moet worden ingediend op het voorgeschreven formulier waarbij de volgende bijlagen moeten worden toegevoegd:

Een positieve beoordeling van de levensvatbaarheid

Een akkoord van alle crediteuren

Een gemotiveerde verklaring van of namens de ondernemer over het ontstaan van de financiële problemen (de zogenaamde oorzakenanalyse)

Een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden waaruit de aflossingscapaciteit voor deze periode blijkt. Uit deze prognose moet ook blijken dat het niet mogelijk is om aan de 60-maanden aflossingsregeling te voldoen. Bij de liquiditeitsprognose mag er ook rekening worden gehouden met noodzakelijke vervangings- en groei-investeringen.

Als het formulier niet volledig is ingevuld of als er bijlagen ontbreken dan krijgt de ondernemer nog 90 dagen de tijd om de ontbrekende gegevens aan te vullen. In die periode zullen er geen dwanginvorderingsmaatregelen worden genomen. Tenzij de belangen van de Staat zich hiertegen verzetten.

Beoordeling levensvatbaarheid

Een onderneming wordt als levensvatbaar beschouwd als uit de kasstroom alle kosten van de bedrijfsvoering, kosten van levensonderhoud van ondernemer en gezin kunnen worden betaald. Daarnaast moet de kasstroom voldoende zijn om financieringsverplichtingen voor noodzakelijke groei- en vervangingsinvesteringen te voldoen.

Om te kunnen bepalen of een onderneming weer levensvatbaar is na de schuldsanering dient er bij de liquiditeitsprognose een positieve beoordeling te worden overlegd van een:

Bank

Accountant (AA of RA)

Herstructureringsdeskundige die door de rechtbank is aangewezen

Toewijzen verzoek

De ontvanger zal het ingediende verzoek tot schuldsanering honoreren als:

Het aangeboden akkoordbedrag substantieel is; zowel in absolute zin als in relatie tot de omvang van de belastingschuld.

Het aangeboden bedrag het dubbele percentage is van hetgeen concurrente schuldeisers wordt aangeboden

Eventuele executiemaatregelen of het uitwinnen van zekerheden niet meer opbrengen

Het aannemelijk is dat de ondernemer zijn belastingschuld niet (volledig) kan betalen in 60 maanden.

Er een positieve beoordeling is overlegd

Alle schuldeisers akkoord gaan

De ondernemer ter goede trouw is, dit wordt verondersteld tenzij er sprake is van: Opgelegde vergrijpboetes; Naheffingsaanslagen of navorderingsaanslagen na een boekenonderzoek of kantoortoets; Lopend boekenonderzoeken die mogelijk tot een nieuwe schuld kunnen leiden; Kennelijk misbruik van corona-uitstel Gerede, geobjectiveerde twijfels bij de ontvanger aanwezig zijn

De ondernemer blijft voldoen aan nieuw opkomende verplichtingen waaronder het tijdig voldoen aan de aangifteplicht.

De ontvanger heeft tevens de mogelijkheid om in bepaalde gevallen nog zelfstandig vervolgonderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook kan de ontvanger meewerken aan een saneringsverzoek gericht op de beëindiging van de onderneming.

Betaling akkoordbedrag

De betaling van het akkoordbedrag dient ineens te worden voldaan op het moment dat de ontvanger de sanering toewijst. Mocht dit niet kunnen dan kan er ook aan de ontvanger gevraagd worden om het bedrag in 12 maandelijkse termijnen te voldoen.

Afwijzen verzoek

Het verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de ondernemer:

Onjuiste informatie heeft verstrekt

Failliet wordt verklaard

Surseance van betaling heeft gekregen

Door de rechter is toegelaten tot de WSNP

Zich gedurende de saneringsperiode niet houdt aan: Zijn fiscale verplichtingen Zijn aflossingsverplichtingen De saneringsvoorwaarden



Aangepast beleid vanaf 1 augustus 2022

Overigens vervalt er voor ondernemingen die in de periode 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 gebruik maken van de WHOA de eis dat de Belastingdienst altijd een zogenaamde dubbele portie wenst te ontvangen.

Rol adviseur

In een eerder artikel is al aangegeven dat accountants en adviseurs die de administratie verzorgen of de jaarrekening samenstellen een zorgplicht hebben naar hun klanten. Daaronder valt ook dat er tijd geanticipeerd dient te worden op de situatie dat de kasstroom onvoldoende is om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Als die situatie zich voor dreigt te doen dan dient er geschakeld te worden, waarbij de ondernemer mag verwachten dat zijn accountant goed op de hoogte is van de diverse mogelijkheden tot schuldsanering en samen met de ondernemer acteert. Zeker nu de Belastingdienst tijdelijk een soepele houding aanneemt dient er niet gewacht te worden tot het moment dat er niet meer betaald kan worden, maar is het beter om nu al actie te ondernemen als voorzien wordt dat er niet kan worden voldaan aan de aflossingsregeling per 1 oktober 2022. Overigens kan de ondernemer de kosten die hij maakt om de schuldsanering te regelen, onder voorwaarden, financieren met behulp van een TOA-krediet.

Auteur: Jan Wietsma

