Ook Flynth moest fors afschrijven op onderhanden werk

Flynth heeft over 2020 ongeveer €2 miljoen euro aan onderhanden werk in één deelregio moeten afboeken. Dat bevestigt het accountantskantoor op vragen van Accountancy Vanmorgen. Mede als gevolg van de afboeking bleef het resultaat van Flynth in 2020 flink achter bij de rest van de branche. De verantwoordelijke directeur van de voormalige regio Zuid zou zijn opgestapt als gevolg van de correctie van de cijfers, maar dat laatste wil het accountantskantoor niet bevestigen.

door Misha Hofland

Branchegenoot Accon avm kampte vorig jaar met een boekhoudschandaal. De cijfers bleken te zijn gemanipuleerd, waardoor er voor liefst €9,9 miljoen moest worden afgeboekt op onderhanden diensten. Het kantoor ging daarna naar een overnamekandidaat op zoek, die werd gevonden in Flynth. Ook dat top 30-kantoor kampte even daarvoor met een crisis, maar dan van een hele andere aard. Er woedde een flinke machtsstrijd bij Flynth tussen de Raad van Commissarissen enerzijds en de aandeelhouder en de Raad van Bestuur anderzijds.

Interne controles

Nu blijkt dat ook Flynth behoorlijk heeft moeten afschrijven op de post onderhanden werk. De afboeking bij het accountantskantoor is weliswaar niet van dezelfde orde als de situatie bij Accon avm, maar toch is het opmerkelijk dat er pas na afloop van het boekjaar zoveel lucht in de boeken werd ontdekt bij het Arnhemse kantoor. Dat lijkt er op te wijzen dat de interne tussentijdse controles op het nog te factureren werk bij Flynth niet naar behoren hebben gefunctioneerd. Ook de omvang van de afschrijving is fors te noemen voor één deelregio. De betreffende deelregio Zuid bestaat inmiddels niet meer. Begin 2021 heeft Flynth – naast de audit- en adviespraktijk – de basisdienstverlening in 12 organisatorische eenheden ondergebracht. Hiermee hebben alle voormalige vestigingen een andere indeling en aansturing gekregen en daarmee ook de voormalige regio Zuid.

Reactie Flynth

Een woordvoerder van Flynth zegt desgevraagd ‘vanzelfsprekend niet op uitspraken over personen’ te reageren. Over de afboeking laat het kantoor weten:

“Flynth monitort periodiek de post ‘onderhanden werk’ van haar 30.000 klanten. Uit het reguliere afsluitingsproces van de jaarrekening 2020 in maart 2021 is uit de analyse van het onderhandenwerk ca 2 mln aan de voorziening voor bestede uren van klanten van de voormalig regio ‘Zuid’ toegevoegd omdat Flynth deze bestede uren niet aan klanten wil of kan doorbelasten. Flynth analyseert ook jaarlijks de afloop van de voorzieningen van voorgaand jaar. Uit deze analyse blijkt dat het financiële effect hiervan op oudere jaren niet materieel is.”

Gevraagd naar de precieze oorzaak van de afboeking op onderhanden werk meldt Flynth:

“In de praktijk kunnen of willen we niet altijd onze uren tegen de uurtarieven bij onze klanten in rekening brengen. Wat wij niet in rekening brengen wordt voorzien en afgeboekt. Wij geven geen detailinformatie over individuele voorzieningen omdat die herleid kunnen worden naar personen en of klanten. En hierover doen wij geen uitspraken. Oorzaken in het algemeen voor het vormen van een voorziening kunnen zijn inefficiënties in ons proces door inwerkuren van medewerkers of omdat we hogere kosten en tijdsbesteding voor compliance maar ten dele aan onze klanten hebben doorberekend. In 2020 hebben wij bovendien niet alle kosten van de werkzaamheden voor de corona steunmaatregelen aan onze klanten doorberekend. Voor de regio Zuid hebben we over boekjaar 2020 additioneel voorzien omdat gewerkte (meer) uren te laat of vooraf niet afdoende met onze klanten waren gecommuniceerd en afgestemd.”