Hoe ga jij om met informatieveiligheid op je werk? Doe de gratis check

De toenemende digitalisering van onze informatie, data en bestanden heeft veel voordelen opgeleverd. Grote archiefkasten zijn verleden tijd en je hebt overal toegang tot je eigen bestanden, waar je ook werkt. De keerzijde is dat de digitaliseringstrend ons ook kwetsbaar heeft gemaakt voor interne en externe risico’s en kan leiden tot onherstelbaar dataverlies.

Weet jij hoe je je data kunt herstellen als er brand uitbreekt in de serverruimte op kantoor? Of als je organisatie getroffen wordt door ransomware waardoor je ineens nergens meer bij kunt, tenzij je betaalt? In de meeste gevallen breng je met een systeemkopie, een zogeheten back-up, alles snel weer terug naar zijn originele staat. Door regelmatig een back-up te maken bescherm je jezelf tegen externe risico’s zoals brand en interne risico’s zoals een menselijke fout. Zelf heb je weinig invloed op risico’s van buitenaf. Maar gelukkig heb je de informatieveiligheid tijdens je werk en werkzaamheden voor een groot deel wel zelf in de hand.

Wat is informatieveiligheid?

Het is echt een mondvol om te definiëren: preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen die de continuïteit van informatie en informatievoorzieningen waarborgen én de gevolgen van beveiligingsincidenten beperken, vallen allemaal onder het begrip informatieveiligheid. In de praktijk betekent dit: alles wat jij doet om veiligheidsincidenten te voorkomen, te herkennen én op te lossen.

Heel ingewikkeld is dit trouwens niet qua uitvoering. Als je bijvoorbeeld verschillende wachtwoorden gebruikt, deze niet deelt met anderen, weet waaraan je een phishingmail kunt herkennen en niet privé inlogt op je zakelijke apparaten ben je echt al een eind op weg. We maakten een handige checklist zodat je precies ziet of je genoeg denkt aan informatieveiligheid tijdens je werk. Een voldoende halen voor de check, begint met de aandacht die je hebt voor jouw persoonlijke werkwijzen en handelingen.

KING Software en informatieveiligheid

Met de implementatie van back-up procedures in hun software-oplossingen ontzorgt KING Software haar klanten volledig. De softwareleverancier host de data in beveiligde datacentra met een bunkeromgeving, waardoor deze altijd veilig en beschermd is. Daarnaast beschikt KING Software over ISO 27001 en NEN 7510 certificaten, dé standaard voor informatiebeveiliging.