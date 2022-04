Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger

Visma | PinkWeb introduceerde eind vorig jaar een eigen ondertekenoplossing: Connected Signing. Digitaal ondertekenen, maar dan als onderdeel van het volledige digitale proces in plaats van een losstaande handeling. Volledig geïntegreerd, zonder onnodig handwerk en met minder risico op fouten. En Connected Signing is nu nóg verder verbeterd.

Wat is Connected Signing ook alweer?

Visma | PinkWeb wil voor accountancykantoren de one-stop-shop zijn voor geautomatiseerd documenten delen én ondertekenen. Connected Signing is onderdeel van het volledige proces rondom documenten uitwisselen. Van documenten uploaden tot ondertekenen en verzenden of in het dossier plaatsen.

Connected Signing is veilig: de gebruiker blijft in zijn vertrouwde beveiligde omgeving en gebruikt geen mail of externe links meer. Documenten gaan altijd naar de juiste persoon. Bovendien kunnen gebruikers snel, altijd en overal ondertekenen via het portaal of de app en zijn er geen aparte handelingen of pakketten meer nodig.

Nieuw: zichtbaar ondertekenen

Digitaal ondertekenen via het portaal bestond tot nu toe uit ‘sealing’. Documenten worden voorzien van een tijdstempel dat zichtbaar blijft buiten het portaal. Visma | PinkWeb heeft dit nu uitgebreid en verbeterd. Kiest een gebruiker voor digitale ondertekening van een document met PinkWeb, dan wordt er automatisch een extra pagina aan toegevoegd. Hier staat op wie namens welk bedrijf heeft ondertekend en waar en wanneer dit is gebeurd.

Een mooie volgende stap die het digitaal ondertekenen nog zichtbaarder maakt voor de accountant en zijn klant en die deze handtekening juridisch versterkt. Ook deze nieuwste stap is naadloos geïntegreerd in het bestaande proces rondom goedkeuring van een document in het PinkWeb portaal.

De volgende ontwikkelingen

Visma | PinkWeb blijft doorwerken aan Connected Signing. Zo wordt het snel mogelijk om de handtekening op het gegenereerde document zelf aan te passen. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld de vestiging, naam of plaats van ondertekening wijzigen en zelfs een afbeelding van de eigen ‘natte handtekening’ toevoegen.

Daarna volgt de mogelijkheid voor klanten van de accountant om PDF-documenten te ondertekenen. De handtekening van klanten zal dan naast die van de accountant op het document komen te staan.

Ga voor meer informatie over Connected Signing naar www.pinkweb.nl/connectedsigning