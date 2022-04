Effectief voorraadbeheer: een complete ERP-oplossing

Als groothandel moet je beschikken over actuele informatie om je klanten goed te kunnen adviseren en snel te kunnen bedienen. Maar wat heb je nodig van een ERP-systeem om als handelsonderneming een toegevoegde waarde te hebben?

Ondernemers in de handel en logistiek hebben altijd te maken met voorraadbeheer en service op maat. Iedere klant heeft namelijk specifieke wensen. Een breed assortiment en de garantie op snelle levertijden is voor een groothandel niet meer per definitie de sleutel tot succes. Tegenwoordig moet een groothandel aan meer voldoen; je moet jezelf presenteren als een allround dienstverlener die de klant kan voorzien in advies op maat.

Als groothandel moet je dus beschikken over actuele informatie om je klanten goed te kunnen adviseren en snel te kunnen bedienen. Maar wat heb je nodig van een ERP-systeem om als handelsonderneming een toegevoegde waarde te hebben?

Complete ERP oplossing

Bij een handelsonderneming is een strakke organisatie noodzakelijk om de dagelijkse stroom van inkomende goederen, bestellingen en uitgaande zendingen te verwerken. Een snelle en betrouwbare levering van artikelen is natuurlijk een belangrijk aspect van jouw service als handelsondernemer. Inkomende goederen moeten daarom overzichtelijk in het magazijn worden opgeslagen om ze van daaruit zo snel mogelijk naar het juiste adres te verzenden.

Kortom: voor handelsbedrijven is een complete ERP-oplossing een absolute must. Met actueel inzicht in je verkoop, inkoop en voorraad ben je namelijk in staat om bedrijfsprocessen beter in te richten en te beheren. De kracht zit hem erin dat je vanuit één ERP-systeem een goede inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie kunt voeren, maar tegelijkertijd ook de financiële administratie.

Voorraadbeheer

Een efficiënte voorraadafhandeling is voor een handelsonderneming van groot belang. Maar voorraadbeheer is ook een behoorlijke uitdaging. Hoe zie je erop toe dat de juiste bestelling op de juiste dag op de juiste plaats is tegen de juiste prijs? Inzicht en actuele informatie zijn de sleutelwoorden. Een efficiënt voorraadbeheer geeft je een actueel overzicht van de goederen die op voorraad zijn en wat er besteld moet worden. Je hebt namelijk precies het juiste aantal goederen op het juiste moment nodig. Als er een teveel of een tekort ontstaat, bestaat het gevaar dat dit geld kost. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door waardevermindering, door het overschrijden van de houdbaarheidsdatum of door het verlies van klanten. Een actueel inzicht stelt je in staat om nog effectiever tegemoet te komen aan de vraag van je klanten!

Bij veel groothandels moeten verkopers aan de magazijnmedewerkers navragen of een product op voorraad is. Als zij te horen krijgen dat het artikel niet op voorraad is, hangen zij weer met de afdeling inkoop aan te telefoon om na te gaan wanneer de artikelen weer op voorraad zijn. Dat is niet efficiënt. (Magazijn)medewerkers moeten over de laatste informatie beschikken, pakbonnen afdrukken, levercorrecties aanbrengen, verzend- en artikeletiketten afdrukken, de transportwijze bepalen, zendingen klaarzetten en aanleveren bij de transporteurs. Realtime inzage in actuele voorraad per magazijn en in de soort locatie is dus cruciaal.

