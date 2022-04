AFM wil accountants kunnen verplichten informatie te verstrekken

Elk jaar vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om aanpassingen in de financiële wetgeving. In de meest recente wetgevingsbrief verzoekt de AFM onder meer om meer bevoegdheden op het gebied van toezicht op financiële verslaggeving. De toezichthouder wil dat bij wet geregeld wordt dat accountants verplicht zijn informatie te verstrekken.

GLEFI

In 2020 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) verscherpte richtsnoeren voor toezicht op verslaggeving gepubliceerd. Deze vernieuwde Guidelines for Enforcement of Financial Information (GLEFI) zijn per 1 januari 2022 van kracht geworden. De AFM heeft naar aanleiding van deze herziening van de ESMA-richtsnoeren de eigen bevoegdheden op het gebied van toezicht op financiële verslaggeving, die voortvloeien uit de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) geïnventariseerd en opnieuw geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de AFM niet zelfstandig beschikt over vijf bevoegdheden die de GLEFI voorschrijft voor de nationaal bevoegde autoriteiten in de Europese Unie.

Onderzoeksbevoegdheid

Het betreft onderzoeks- en correctiebevoegdheden die de AFM op grond van de Wtfv niet zelfstandig kan uitvoeren of opleggen. Een voorbeeld is de bevoegdheid om externe accountants ertoe te verplichten informatie en documenten te verstrekken. Een dergelijke bevoegdheid ontbreekt in de Wtfv. Uit hoofde van haar rol als (tevens) toezichthouder op accountantsorganisaties heeft de AFM deze bevoegdheid wel, maar de AFM mag dit niet toepassen in het domein van het toezicht op de financiële verslaggeving. Een ander voorbeeld is de bevoegdheid uitgevende instellingen ertoe te verplichten specifieke informatie of documenten aan de AFM te verstrekken. Ook deze bevoegdheid ontbreekt in de Wtfv. Daarnaast ontbreekt de bevoegdheid om een herpublicatie van de financiële overzichten of rectificatie (corrective note) te eisen als in een jaarrekening een onjuiste weergave van materieel belang wordt geconstateerd.

Verslaggeving

De GLEFI zijn verscherpt om het toezicht op financiële verslaggeving in Europa te versterken, aangezien de ESMA in de afgelopen jaren zwakheden en risico’s heeft gezien in enkele belangrijke Europese toezichtcasussen. De AFM is ook van mening dat het eigen toezicht effectief wordt versterkt door het verkrijgen van de bovengenoemde bevoegdheden. Hiermee wordt het risico op ernstige (en ongecorrigeerde) fouten in de financiële verslaggeving van Nederlandse uitgevende instellingen verkleind, wat het vertrouwen in de financiële markten ten goede komt. Met de verwachte komst van het European Single Access Point13 zal de (niet-)financiële informatie (met name jaarrekeningen en bestuursverslagen) van Nederlandse uitgevende instellingen breder binnen Europa worden verspreid en sneller en vaker worden opgenomen in computergestuurde analyses ten behoeve van beleggingsbeslissingen. Hierdoor wordt het belang van accurate financiële verslaggeving, het voorkomen van foutieve rapportages en het snel corrigeren van fouten in financiële verslaggeving nog groter dan voorheen.

Datarapportage accountantsorganisaties

In 2021 heeft de AFM aandacht voor datarapportage accountantsorganisaties gevraagd. Per 1 januari 2022 houdt de AFM toezicht op de zogenaamde niet-OOB-accountantsorganisaties. Om het toezicht op dit groot aantal accountantsorganisaties effectief en efficiënt uit te kunnen voeren, acht de AFM het van belang haar toezichtstrategie op accountantsorganisaties datagedreven in te richten. Op dit moment ontbreekt het echter aan een specifieke wettelijke grondslag om structureel data uit te vragen of aangeleverd te krijgen.