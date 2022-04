Chris Deen beoogd CEO van ForFarmers

De als register-accountant opgeleide Chris Deen (55), CEO van Aviko, stapt per 1 juli over naar ForFarmers. Hij volgt Yoram Knoops op, die vandaag aftreedt. Tot de komst van Deen zal CFO Roeland Tjebbes ook tijdelijk CEO zijn.

Het beursgenoteerde ForFarmers is een internationaal opererende diervoederbedrijf dat gericht is op de (biologische) veehouderij. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa en actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa 2,7 miljard euro.

Sara Lee

Chris Deen (55) is sinds begin 2020 CEO van Aviko, één van de vier grootste aardappelverwerkers ter wereld en dochteronderneming van coöperatie Royal Cosun. Deen studeerde bedrijfseconomie en informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam en is ook opgeleid als registeraccountant. Hij begon zijn loopbaan in 1991 bij EY als accountant en stapte in 1996 over naar Sara Lee/Douwe Egberts, waar hij onder meer CFO was van Douwe Egberts Coffee Systems in Nederland en Algemeen Directeur van Sara Lee International Foodservice Iberia (Barcelona, Spanje). Bij Bakkersland, indertijd de grootste bakkerijproducent in Nederland, vervulde Deen tussen 2012 en 2016 eerst de CFO en vervolgens de CEO positie. Voorafgaand aan zijn tijd bij Aviko, was hij COO en Integratie Directeur van Euroma (producten op basis van kruiden en specerijen).

De voorgenomen benoeming van Chris Deen houdt verband met het aftreden van de huidige CEO van ForFarmers, Yoram Knoop, na de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 april. Knoop leidde ForFarmers sinds 2014 en bracht het bedrijf naar de beurs. In de periode tussen 14 april en 1 juli zal CFO Roeland Tjebbes ook tijdelijk de CEO-positie vervullen.