Je moet zoveel mogelijk digitaliseren en efficiënt werken

Een goede klik zorgt ervoor dat je op een laagdrempelige manier kan sparren. Volgens Raymond hou je hiermee de software, maar ook de leverancier scherp. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de software zich doorontwikkelt. Dit maakt dat hij niet ieder jaar naar een ander pakket over hoeft te stappen. Het is wel belangrijk dat de prijs van het pakket ook aan blijft sluiten. ‘Als een bedrijf vooruit gaat in technologie, dan vind ik niet dat je extra geld moet betalen. Want als ik vooruit ga in technologie, dan betalen mijn klanten ook niets extra.’

Welke rol speelt DizzyData in de ICT-straat?

‘DizzyData zorgt ervoor dat wij facturen snel kunnen verwerken, waardoor administraties altijd up-to-date zijn. Doordat klanten realtime aanleveren, kunnen we administraties ook realtime verwerken. Hiermee halen we de druk uit het kwartaal’, aldus Raymond. ‘Als klanten facturen dagelijks insturen, dan zijn wij dagelijks bij met het verwerken van de boekhouding. Dit betekent dat de cijfers in Visionplanner ook actueel zijn.’ Vroeger verwerkten ze administraties per kwartaal met 2 à 3 man. De komst van DizzyData heeft ervoor gezorgd dat de administratie realtime door 1,5 FTE verwerkt wordt.

