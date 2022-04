Vluchtelingen uit Oekraïne in huis? Geen invloed op toeslagen

Als de samenstelling van een huishouden verandert kan dit gevolgen hebben voor toeslagen. Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen maakt de Belastingdienst een uitzondering.

‘Wij hebben veel bewondering voor mensen die thuis vluchtelingen uit Oekraïne opvangen’, schrijft de fiscus op haar website. ‘Vangt u Oekraïense vluchtelingen op? Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat u daardoor minder toeslag krijgt. Daarom tellen wij deze mensen niet mee bij uw huishouden. Neem contact met ons op als u toch een brief van ons krijgt over een nieuwe bewoner.’ De Belastingdienst stelt nadrukkelijk dat Oekraïense vluchtelingen niet als toeslagpartner of medebewoner worden beschouwd. De uitzondering is nog niet bij wet vastgelegd en kan dus nog wijzigen.