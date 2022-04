Accountant van dierenoplichter grote afwezige tijdens rechtszaak

De inmiddels overleden Harry Fillinger zamelde 35 miljoen euro in voor dieren in nood. Daarvan verdween bijna 33 miljoen naar privérekeningen. Fillingers accountant maakte het mede mogelijk, maar hij was afgelopen donderdag de grote afwezige in de rechtszaal.

Tussen 2009 en 2016 haalde Fillinger en zijn organisatie zo’n 35 miljoen euro aan donaties op. Daarvan ging slechts 2,3 miljoen euro naar goede doelen als ganzenopvangcentra en dierenambulances. Volgens justitie kwam maar zo’n 7 procent van de donaties bij dierenorganisaties terecht. ‘Ik werd er eerlijk gezegd een beetje stil van’, sprak de rechtbankvoorzitter een paar weken geleden bij de behandeling van de zaak.

Wirwar

Het onderzoek draait om een wirwar aan stichtingen en bedrijven, waar behalve die van Fillinger telkens dezelfde paar namen opduiken. De geboren Duitser overleed vorig jaar op 73-jarige leeftijd. In de zaak stonden daarom alleen drie handlangers terecht. De officier van justitie eiste celstraffen, maar de verdachten komen er vanaf met een taakstraf. De rechtbank vond hun rol ondergeschikt aan die van Harry Fillinger, die aan alle touwtjes trok. Ze krijgen wel straf omdat ze diens criminele organisatie hebben gefaciliteerd. Een van de verdachten werd vrijgesproken.

Spil

De advocaten hadden geprobeerd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te laten verklaren. Zij hekelden het feit dat een aantal mensen een grote rol speelden in het onderzoek maar niet voor de rechter hoefden te komen. In het bijzonder gold dit voor de accountant van Fillinger. De Stentor ontdekte in 2016 al dat deze G. de M. bij alle stichtingen en wervingsbureaus was betrokken, soms zelfs als bestuurslid. Hij stelde in 2016 niets met de verdachtmakingen van doen te hebben. Geïnterviewd door De Stentor zei de accountant: ‘Ik had hier nooit in mee moeten gaan’. De krant ontdekte dat de rol van G. de M. veel groter was dan hij deed voorkomen. Zo bleek de holding van Fillinger geregistreerd te staan op het woonadres van de accountant. En anders dan hij zei had hij wel degelijk de jaarrekening van een van de stichtingen van Fillinger opgemaakt (en daarvoor zes uur gefactureerd).

Taakstraf

De zaak tegen G. de M. is buitengerechtelijk afgedaan wegen privéomstandigheden. Hij heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen. De rechtbank erkende donderdag dat de accountant het functioneren van de criminele organisatie mogelijk maakte en dat G. de M. ‘de spil in het financieel-administratief legitimeren van de gang van zaken’ was. Dat hij nu niet terecht stond, speelde een rol bij de lage taakstraf voor twee andere verdachten. ‘Het kan niet zo zijn dat zij er slechter vanaf komen dan de accountant’, aldus de rechtbank. De Stentor deed in 2016 en 2017 uitgebreid onderzoek naar de oplichting rond Harry Fillinger en zijn organisaties. Dat leidde tot een reeks publicaties. De rechtbank weegt deze media-aandacht mee in het vonnis. ‘Dit hebben de verdachten ervaren als een grote inbreuk op hun privéleven’, aldus de rechtbank.

Lees hier de uitspraak.