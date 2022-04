Belgische fiscus wil niet meer gebeld worden

De Belgische belastingdienst wil af van direct telefoon- en mailverkeer tussen de belastingplichtige en de behandelende ambtenaar. De inperking van de communicatiemogelijkheden leidt bij Belgische fiscalisten en accountants tot veel kritiek.

Fraude tegengaan

Als Belgische belastingplichtigen post krijgen van de fiscus, staat er op de brief de naam van de behandelende ambtenaar en zijn of haar rechtstreekse telefoonnummer en mailadres. Sinds december ontbreekt deze informatie echter. Volgens de Belgische minister is dit gedaan vanwege het grote aantal fraudepogingen met mailadressen van overheidsdiensten. ‘Wij moeten onze burgers en zeker wie de ­digitalisering nog niet helemaal in de vingers heeft, optimaal beschermen tegen een dergelijke fraude. Mailverkeer biedt in dat opzicht jammer genoeg weinig garanties’, aldus minister ­Vincent Van Peteghem . De Belgische fiscus wil dat communicatie vooral verloopt via het online platform MyMinfin. Met het verdwijnen van het mailadres is ook het rechtstreekse telefoontje naar de behandelend ambtenaar van de correspondentie verdwenen.

Steeds complexer

Belastingadviseurs zijn echter niet blij met de nieuwe koers van de Belgische fiscus. ‘Fiscaliteit wordt altijd maar ingewikkelder’, zegt Ive Rosseel, fiscaal adviseur bij ACV, in Het Nieuwsblad. ‘Naast zitdagen waar de burger hulp kan vragen bij het invullen van zijn belastingbrief, is het heel belangrijk dat diezelfde burger heel gemakkelijk een vraag kan stellen aan de fiscus en daar snel een antwoord op krijgt. Zonder omwegen en zonder meerdere keren zijn verhaal te moeten doen aan iemand die het dossier niet beheert. Het nijpende personeelstekort bij de fiscus zorgt er bovendien voor dat het contactcenter niet altijd even vlot bereikbaar is.’

Accountants

Ook accountants protesteren. ‘Tegen 2025 zou alles zelfs 100 procent digitaal moeten verlopen’, zegt Bart Van Coile, voorzitter van accountantsorganisatie ITAA. ‘Voor ons betekent dit ook dat wij voor elk dossier apart in elke individuele MyMinfin moeten gaan kijken, wat ook tijdverlies genereert. Het is allemaal wel goed bedoeld, maar het probleem is dat de overheid enkel naar zichzelf kijkt.’

De federaal ombudsman belooft de ­vernieuwingen goed in de gaten te houden. ‘Diensten kunnen moderniseren en veranderen, maar dat mag geen achteruitgang in de dienstverlening betekenen’, laat hij optekenen in de krant.