Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 

Automatisering en digitalisering zijn een uitkomst voor accountantskantoren met ambitie. Voor hen valt er bijvoorbeeld met robotic accounting op meerdere manieren winst te behalen.

Vraag jij jezelf wel eens af of de manier waarop je werkt wel overeenkomt met je ambities? Als je veel wilt bereiken met je kantoor qua klanten en omzet, heb je een werkwijze nodig die dat ondersteunt. Er is tijd nodig om nieuwe klanten te werven, waardevol advies te geven én om je andere, vaak terugkerende werkzaamheden uit te voeren. De thema’s automatisering en digitalisering zijn daardoor actueler dan ooit; een uitkomst voor accountantskantoren met ambitie. Juist voor hen valt er met robotic accounting op meerdere manieren winst te behalen.

Met robotic accounting bedoelt men de automatisering van verschillende handmatige processen binnen de administratie. Met het accountancy-dashboard van KING Software behoud je altijd het overzicht en werk je snel én eenvoudig. De tijd die dit oplevert, kun je investeren in de groei van je kantoor.

Denk bijvoorbeeld aan de automatische verwerking van inkoopfacturen, bankieren (afschriften automatisch inlezen via de bankkoppeling, herkenning en doorboeken naar de financiële administratie), kasmutaties, afschrijvingen en lonen. Al deze terugkerende processen komen samen in één overzichtelijk accountancy-dashboard met uitgebreide functionaliteiten. Zoals signaleren, rollen instellen én het cijfer voor de administratiekwaliteit. Weten met welke tools jij meer klanten helpt in minder tijd? Lees hier dan enkele functionaliteiten van het slimme accountancy-dashboard

1. Signaleren

De signaleringsfunctie in KING Accountancy attendeert je op bijzonderheden. Bijvoorbeeld als de bankmutaties niet volledig matchen met de in- of verkoopfacturen. Daarnaast heb je ook inzicht in de status van de BTW-aangifte en de loonverwerking. Zo hoef je je alleen te focussen op klanten die je aandacht op dat moment nodig hebben. Neem bijvoorbeeld een ondernemer die wil dat je meekijkt bij een grote strategische beslissing.

2. Rollen instellen

Met het accountancy dashboard bepaal je per gebruiker wat zijn of haar rol is binnen het platform Als verwerker zie je bijvoorbeeld een overzicht van klantenadministraties met bijbehorende facturen en bankmutaties, terwijl je collega toegang heeft tot het controle-overzicht. Deze rollen kun je overigens helemaal zelf instellen zodat ze passen bij je werkmethode. Gebruik deze functie ook om nog meer overzicht te creëren door te segmenteren. Segmenteer bijvoorbeeld binnen je vestiging naar diverse branches zoals horeca, agrarisch etc. of creëer afdelingen als je meerdere vestigingen hebt.

3. Administratiekwaliteit

Als accountant ben je natuurlijk gek op cijfers. Weet je dat je met het accountancy-dashboard ook een cijfer kunt scoren? Dit cijfer heet de administratiekwaliteit binnen KING Accountancy. Met de administratiekwaliteit kun je per proces zien hoe het gaat met de (geautomatiseerde) kwaliteit van je administraties. Aan de hand van diverse criteria en wegingsfactoren bepaalt software meerdere cijfers per proces. Deze vormen samen de kwaliteitsfactor. De processen waarop de software beoordeelt zijn:

Verkoop

Inkoop

Bank

Financieel

Activa

Lonen

BTW-aangifte

Per proces worden er criteria gesteld waaraan KING Accountancy automatisch wegingsfactoren heeft verbonden. Hoe meer punten je hierbij behaalt, hoe meer er binnen het proces is geautomatiseerd. Een groene V betekent dat het onderdeel zelfs optimaal geautomatiseerd is.

Alle criteria samen zorgen voor een totaalcijfer waarmee je kunt beoordelen of je administratie voldoende is geautomatiseerd. Daarnaast kun je in een grafiek eenvoudig terugkijken hoe je rapportcijfer zich ontwikkelt en kun je dit proces dus in je eigen tempo aangaan. Zo bepaal jij zelf hoe jouw reis naar een geautomatiseerd kantoor verloopt.

Door kennis te maken met deze drie functionaliteiten, weet je nét iets meer over de efficiëntie van het accountancy-dashboard en hoe je dit inzet ter ondersteuning van je groei-ambities. Benieuwd naar alle functionaliteiten, waaronder de automatische controles vanuit het dashboard? Lees dan hier het volledige artikel