6 RA’s koninklijk onderscheiden

Van de 3024 gedecoreerde Nederlanders dragen er 6 de RA-titel. Dit blijkt uit een publicatie in de Staatscourant van 26 april. Het zou best wel eens een record kunnen zijn. Vorig jaar kregen nog slechts drie RA’s een lintje.

Alle onderscheiden accountants zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om:

de heer S.M.P. Jongepier RA, wonende te Middelburg

de heer W. Nieboer RA, wonende te Leiden

de heer A. Robijn RA, wonende te Sommelsdijk, gemeente Goeree-Overflakkee

de heer drs. E.W.P. Roek RA, wonende te Langeveen, gemeente Tubbergen

de heer drs. P.F.A.M. van Boekel RA, wonende te Tilburg

de heer A.J. Diks RA, wonende te Leeuwarden

Over Johan Diks (70) uit Friesland weet de Leeuwarder Courant te melden dat hij registeraccountant en bestuurder is van tal van organisaties, waaronder het Nieuwe Stads Weeshuis in Leeuwarden, de stichting Ondernemersklankbord Friesland, de stichting Culturele Herdenkingen Fryslân, Stichting Rixt, stichting Kleuren van Leeuwarden en de stichting Nieuwesteeg Vijf, het Leeuwarder Ondernemers Fonds, Oerol en het Fries Paarden Stamboek.

Tot de gedecoreerden behoort ook Wim Reus uit Hoogkarspel. Hij krijgt zijn onderscheiding omdat hij jarenlang penningmeester van voetbalclub Spirit was en bestuurder was bij een voorloper van Flynth Adviseurs Accountants in Arnhem.

Download hier de volledige lijst gedecoreerden in 2022.