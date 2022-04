PERSONALIA | Jos van der Zwan naar The Audit Generation

Per 1 mei 2022 is Jos van der Zwan toegetreden tot het partnerteam van The Audit Generation. Het accountantskantoor uit Bunnik heeft circa 20 medewerkers en wil verder groeien.

Van der Zwan wordt als externe accountant binnen het team eindverantwoordelijk voor de data gedreven accountantscontrole die worden uitgevoerd binnen de klantenportefeuille. Hij leerde het vak bij EY, waar hij twaalf jaar geleden begon en opklom tot senior manager audit. Van der Zwan deed zijn postmaster accountancy aan Nyenrode (2010-2014). Mark van Diermen, één van de oprichters van The Audit Generation, noemt hem ‘een gedreven accountant’ met de juiste ervaring en mindset om het team te laten groeien. ‘Zijn ervaring bij EY geeft hem een sterke basis om een breed spectrum aan klanten in het MKB+ te bedienen als controlerend accountant.’

The Audit Generation bestaat sinds 2019 en is een audit only kantoor. Het heeft de ambitie het meest innovatieve accountantskantoor van Nederland te worden.