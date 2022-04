Vertrekkende Bornfeld (ABN Amro) vindt huidige witwasaanpak niet houdbaar

Christian Bornfeld vertrekt eind april als bestuurder bij ABN Amro. De afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor het antiwitwasbeleid van de bank. In het Financieele Dagblad kraakt de Deen kritische noten over het Nederlandse systeem van witwasbestrijding.

Te veel poortwachter

Bornfeld vindt dat criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering nu nog te veel in poortwachtersregels gegoten zijn. Hij pleit voor een veel grotere rol voor machine­learning, automatisering en samenwerking. Door data te delen, pak je meer, zegt hij, en dat mag van hem wel een versnelling hoger. ‘In Denemarken is er veel samenwerking tussen banken en andere sectoren. Ik ben heel positief over initiatieven als Transactie Monitoring Nederland (een experimenteel samenwerkingsverband tussen toezichtinstanties en banken, red.). Daar pakken we echte criminelen mee.’

100 a 200 euro per klant

De huidige aanpak van het witwasdossier is niet houdbaar, meent Bornfeld. Banken geven nu jaarlijks zo’n €500 mln uit aan witwasbestrijding. Het geld gaat vooral op aan het inhuren van veel extra personeel. Dat is een kortetermijnoplossing, vindt de Deen, die terugkeert naar zijn geboorteland om daar de afdeling particuliere klanten van Danske Bank te gaan leiden. ‘Technologie ondersteunt onze mensen op het witwasdossier, maar ik zou het liever andersom zien,’ laat hij optekenen in het FD. De jaarlijkse toezichtkosten voor één klant liggen nu op minstens €100 à €200. Volgens Bornfeld is dit bedrag zo hoog, dat nieuwe toetreders en nichepartijen niks kunnen verdienen.

Bron: FD.