Zo blijft Boschland Accountants een winnaar van de toekomst

‘Zestien jaar geleden kwamen we met collega’s bijeen om te praten over onze visie. Waar willen we naartoe? Welke software draagt hieraan bij? Welke mensen hebben we hiervoor nodig? Kortom, welke stappen moeten we zetten om klanten zo goed mogelijk te helpen.’ De transitie was begonnen. In 2006 stapte Boschland accountants over naar Afas software. ‘Een totaaloplossing. Daar wilden we naartoe. Ons vorige pakket voldeed niet meer aan deze wens.’ Het bleef niet bij een overstap naar een ander boekhoudpakket. ‘Meer tijd overhouden om aan de KPI’s van de ondernemer te werken, dat was het doel. In het kader van die gedachten zijn we gaan kijken welke tools ons boekhoudpakket versterken. Om die reden hebben we DizzyData, Documizers en Visionplanner aan onze ICT-straat toegevoegd.’