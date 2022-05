Personalia | Marcel van Capelle stapt over van accon avm naar V&A

Met ingang van 1 mei 2022 komt Marcel van Capelle MSc RA het team van V&A accountants-adviseurs versterken. In zijn functie als Senior Consultant zal hij invulling geven aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van controledossiers, vakinhoudelijke consultaties gaan verzorgen en zal hij trainingen geven.

Voorafgaand aan de overstap naar V&A was Marcel 7,5 jaar werkzaam bij accon avm als extern accountant en de laatste jaren volledig op bureau vaktechniek. Bij accon avm lag zijn primaire focus op de controlepraktijk, maar in zijn rol bij vaktechniek heeft Marcel ook werkzaamheden verricht voor de samenstelpraktijk voor wat betreft externe verslaggeving en de NOW. Voordat hij bij accon avm in dienst trad, was Marcel ruim 7 jaar werkzaam bij PwC in de controlepraktijk en aldaar ook werkzaam bij bureau vaktechniek.

‘Marcel is met zijn ruime staat van dienst in de accountancy een mooie toevoeging aan ons team’, meldt V & A. ‘Met zijn ervaring met grote en kleine controle-opdrachten past Marcel heel goed bij de cliënten van V&A. Daarbij past zijn wens om het accountantsberoep stappen voorwaarts te laten maken perfect bij de missie van V&A. Wij zijn erg blij met zijn overstap naar V&A en de bijdrage die hij zal gaan leveren aan het verder verbeteren van het accountantsberoep.’

Foto: LinkedIn