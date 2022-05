Vooralsnog geen extra steun voor bedrijven in nood door oorlog Oekraïne

Er komen voorlopig geen extra steunmaatregelen voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de oorlog in Oekraïne of de sancties tegen Rusland. Dat heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gezegd in een Kamerdebat over de gevolgen van de oorlog voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Er bestaat al een ‘uitgebreid pakket dat nog niet helemaal is uitgenut, vindt Adriaansens. Als de situatie verandert kan het beleid ook snel worden bijgesteld, voegde de minister daaraan toe. De EU besloot in februari lidstaten meer ruimte te geven om ondernemingen tegemoet te komen.

De Kamer wil een beter beeld krijgen van de problemen waarin het bedrijfsleven terecht is gekomen door de oorlog in Oekraïne en de sancties. Volgens minister Adriaansens wordt hierover overlegd met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Daarbij wordt onderzocht welke sectoren in problemen zitten en om welke moeilijkheden het gaat.

(ANP/AV)