Neem je medewerkers mee door een open cultuur te hanteren. Een open cultuur is belangrijk om het maximale uit medewerkers te halen. Niet iedere medewerker komt met nieuwe voorstellen of zal direct opstaan om dingen te ondernemen. Zorg dan ook dat iedere medewerker aan het woord komt. Een open cultuur houdt ook in dat medewerkers mogen falen en dat je gezamenlijk op zoek gaat naar een oplossing. Als medewerkers nadenken over een probleem of zich uitspreken over hun voorkeuren, ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid en eigenaarschap.

Kortom, Het is mooi om te zien dat accountants massaal investeren in ICT. Dit is namelijk onvermijdelijk als het gaat om het toekomstige succes van het kantoor. Verander je niet? Dan is de kans aanwezig dat jouw kantoor in de toekomst geen bestaansrecht meer heeft. In ons e-book: Is jouw accountantskantoor klaar voor de toekomst? lees je wat jouw kantoor nodig heeft om dé winnaar te zijn van de toekomst! Download het e-book via onderstaande afbeelding.

Bron: DizzyData