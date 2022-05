Innovatief boekhouden in Ede: de Algemene Reserve Bodemvoorziening

Controller Douwe Meijer blijft kritisch schrijven over Ede. In zijn meest recente column houdt hij de jaarrekening 2021 tegen het licht. Onbegrijpelijke posten en een onverklaarbare winst. Ook de accountantsverklaring ontbreekt. Maar de gemeenteraad gaat waarschijnlijk gewoon akkoord.

Edese uitvinding

Na dertig jaar in het vak (‘Saai? Ja, dat is het’) dacht Meijer alles wel eens gezien te hebben. Totdat hij ‘ter inspiratie’ de jongste jaarrekening van zijn woonplaats Ede er eens bij pakte. ‘Een knal voor mijn zelfvertrouwen’, schrijft Meijer in zijn column op de website EdeDorp.nl (en in de lokale krant). Want wat is een ‘Algemene Reserve Bodemvoorziening’? Nooit van gehoord. Is het nou een reserve of een voorziening? ‘Even googlen en ik krijg zowaar 19 hits! 18 daarvan hebben betrekking op Ede. Een echte Edese uitvinding blijkbaar.’

Winst

Maar dat is niet het enige waar de controller/columnschrijver zich over verbaast. Ook opvallend is dat de accountantsverklaring en managementletter van de accountant ontbreken. Aan de andere kant: die komen in gemeenteland vaak op het allerlaatste moment. En welk raadslid heeft er nou een accountantsverklaring nodig bij een begroting van meer dan 400 miljoen euro? Vreemder vindt Meijer dat het woord ‘winst’ twintig keer in de jaarrekening voorkomt (‘positief resultaat’ was misschien beter op zijn plek geweest) en al helemaal het onverklaarbare gegoochel met getallen.

‘De winst van de gemeente Ede bedraagt 10,4 miljoen euro. Terwijl er in de persberichten wordt geschreven dat die winst 9,2 miljoen is.’ Daar valt nog chocola van te maken: er gaat 1,2 miljoen euro naar bestemmingsreserves en de al eerder genoemde mysterieuze Algemene Reserve Bodemvoorziening. Dan zou je verwachten dat de algemene reserve met 9,2 miljoen euro stijgt. Maar hoe verrassend! In Ede stijgt de algemene reserve niet met 9,2 miljoen maar met 17,5 miljoen euro!

Prognose

Gelukkig legt de gemeente Ede het meteen uit: ‘De vermeerderingen met een bedrag van € 17,5 miljoen hebben betrekking op de begrote toevoegingen terwijl de verminderingen ad € 7,9 miljoen betrekking hebben op de inzet van de reserves voor dekking van de exploitatie’. Meijer pakt de Begroting 2022 erbij in de hoop op meer duiding. En die vindt hij ook. In oktober 2021 is er een prognose gemaakt: naar verwachting kan er 13,4 miljoen aan de algemene reserve worden toegevoegd. Nog geen drie maanden voor het einde van het boekjaar is de prognose slechts 4,1 miljoen euro te laag uitgevallen.

Meijer: ‘De miljoenen vliegen me om de oren. Snapt u het nog? Ik niet. Gelukkig hebben we 39 raadsleden die het allemaal prima begrijpen, want die gaan instemmen met deze jaarrekening.’ Was de boekhouder in dienst geweest van de gemeente Ede dan had hij echter een andere winst gerapporteerd: geen 9,2 miljoen maar 20 miljoen. ‘Een gemeente die per inwoner bijna 170 euro winst maakt. Ja, dat wil je liever niet in de krant hebben,’ schrijft Meijer.

Kamervragen

Vorig jaar waren de schrijfsels van Douwe Meijer op EdeDorp.nl even landelijk nieuws (in onder meer de Volkskrant en NRC Handelsblad) en leidden zij tot Kamervragen. Dat gebeurde toen de burgemeester van Ede een boekje uitbracht over EdeCity, een fictief blog over de lokale politiek. Burgervader René Verhulst liet duidelijk merken geen hoge pet op te hebben van de scribenten van hun weblog, waarin zelfs een buitenstaander moeiteloos Douwe Meijer cum suis herkende. Kamerleden Peter Kwint en Renske Leijten wilden van de toenmalige ministers Arie Slob en Kajsa Ollongren weten of zij een dergelijke boek van een burgemeester wel ‘gepast’ vonden.