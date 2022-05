ICT-Enquête 2022 | Hoe digitaal werkt de accountant anno 2022?

Om de digitale revolutie kan niemand heen. Maar wat betekent digitaal werken voor de accountant? Zijn accountants efficiënter gaan werken t.o.v. vijf jaar geleden? En van welke softwareaanbieders wordt gebruik gemaakt voor welke diensten? Vul de enquête in en maak kans op een heerlijke Tony’s Chocolonely reep.

Op ICT-gebied is er voor accountants- en administratiekantoren heel veel mogelijk. Maar welke software past het beste? En als je zaken op ICT-gebied wilt veranderen, hoe pak je dat dan aan?

Ben je benieuwd hoe jouw kantoor er op ICT-gebied eigenlijk voorstaat in de branche? De ICT-enquête geeft antwoord op deze vraag. Via de onderstaande link kun je de enquête invullen. Dit kost je ongeveer 10 minuten van je tijd. Uiteraard is deelname volstrekt anoniem. Jouw gegevens en antwoorden deelt Accountancy Vanmorgen niet. We gebruiken die gegevens alleen voor deze enquête. De eerste vragen zijn van algemene aard en stellen wij elk jaar om zo kruisverbanden te kunnen maken.

Klik hier om de enquête te starten

De resultaten van deze enquête publiceren we op onze website Accountancy Vanmorgen.nl en in ons magazine over ICT & Kengetallen. Als je de resultaten in een artikel wilt ontvangen, kun je dat onderaan de enquête aangeven. Hier kun je ook aangeven of je kans wilt maken op een van de 10 Tony’s Chocolonely repen die wij verloten als dank voor het invullen van de enquête.

