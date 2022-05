Deze 5 tools zie je terug in het moderne accountantskantoor

Allereerst zijn er voor het kiezen van slimme tooling twee benaderingen. Namelijk, best of breed en all-in-one. Bij een all-in-one oplossing zijn tools, zoals scan en herken, automatisch factureren en dashboarding geïntegreerd in één pakket. Bij een best-of-breed oplossing zijn deze programma´s met behulp van een API-koppeling verbonden.

Met best of breed ben je niet afhankelijk van één leverancier en de oplossing voorziet je van de beste functionaliteiten op elk deelgebied. Daarentegen wordt een all-in-one vaak als gebruiksvriendelijker ervaren doordat de medewerker maar één keer hoeft in te loggen en één pakket hoeft te kennen.

1. Een tool voor het automatisch verwerken van facturen