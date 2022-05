Personalia | Marleen van Herpt verruilt PwC voor rol als directievoorzitter Alfa Registeraccountants 

Met ingang van 1 juni is Marleen van Herpt de nieuwe directievoorzitter van Alfa Registeraccountants. Zij maakt na zeven jaar de overstap van PwC in Amsterdam, waar haar laatste functie die van Director Audit Support was. “Voor mij voelt de stap naar Alfa als verdergaan naar waar ik ooit voor gegaan ben in het vak: mijn passie voor middelgrote ondernemingen”, zegt Marleen (43) over haar keuze voor Alfa Registeraccountants, onderdeel van Alfa Accountants en Adviseurs.

In Marleen van Herpt krijgt Alfa Registeraccountants een directievoorzitter met veel ervaring in de audit- en assurancepraktijk. Met name op haar strategische ervaring zal de komende jaren een groot beroep worden gedaan, erkent zij zelf. “Het is een spannende tijd voor het vak van registeraccountants. Het wordt steeds moeilijker om aan alle kwaliteitseisen te voldoen door de toenemende regelgeving. Hoe kun je de toegevoegde waarde die je hebt behouden?”

Haar keus voor Alfa Registeraccountants – met vestigingen in Nijkerk, Gorinchem, Zelhem, Naaldwijk en Sneek – is mede ingegeven door corona. “Ik heb twee jaar lang nagenoeg alleen maar thuisgewerkt in mijn woonplaats Hoenderloo waar ik samenwoon met mijn partner en twee kinderen. Dan ga je je ineens realiseren dat Amsterdam best wel ver weg is. Toen ik de vacature van directievoorzitter voorbij zag komen, kwam alles samen. Nijkerk is dichterbij, en de functie sluit heel mooi aan bij wie ik ben en wat ik kan. Deze kans grijp ik dan ook met beiden handen aan”, aldus Marleen.

Dichter bij klant en maatschappij

Bij Alfa Registeraccountants krijgt zij te maken met andere klanten dan bij haar vorige werkgever. Bewust, zegt zij zelf. “Na mijn studie heb ik voor BDO gekozen, omdat ik voor middelgrote ondernemingen wilde werken. Daar ligt mijn passie, omdat je dan dichter bij de klant en dichter bij de maatschappij staat. Voor die ondernemers wil ik naar Alfa toe. Ook al weet ik dat die middelgrote klant een accountantscontrole ook weleens als lastig ervaart. Voor mij is het de uitdaging om dan samen met mijn collega’s van toegevoegde waarde te zijn. Ook als middelgrote onderneming heb je met steeds meer stakeholders te maken. Die kun je door jouw accountantscontrole een stukje zekerheid geven, ook naar de maatschappij toe.”

Heel mensgerichte organisatie

“Marleen vindt Alfa een heel mensgerichte organisatie. Dat mensgerichte heb ik zelf ook, zowel naar de klanten toe als naar collega’s. Als je als collega’s dicht bij elkaar staat, kun je meer kwaliteit uit een organisatie halen. Dat is een andere manier van kwaliteit neerzetten dan in een grotere organisatie, waar je veel meer te maken hebt met procedures, regeltjes en naleving. Ik heb al gezien dat Alfa heel praktisch werkt en daardoor snel kan schakelen. Dat vind ik heel fijn.”

‘Werk leuker maken’

‘Mijn doel is om het werk van auditors relevanter en leuker te maken’, vermeldt haar LinkedIn-profiel. Iets wat Marleen ook bij Alfa ambieert. “Juist doordat je dichtbij een klant staat, zie je dat een klant elk jaar groeit en dat wij als registeraccountants daar een bijdrage aan kunnen leveren. En relevant zijn we volgens mij altijd.”

Foto: LinkedIn