Automobilist ramt gevel Gelders accountantskantoor, pand ontruimd vanwege instabiliteit

Ze zijn met de schrik vrijgekomen bij accountskantoor Peelen & Mulder in het Gelderse Heelsum. Een automobilist is dinsdagochtend in volle vaart tegen de gevel van het accountantskantoor aangereden. De ravage is fors en het pand is tijdelijk ontruimd. Dat meldt regionaal dagblad de Gelderlander.

De bestuurder van de auto reed rond 10.30 uur met een behoorlijke vaart over de nabijgelegen kruising en schoot tijdens het oversteken over de stoep. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van Peelen & Mulder. ‘Wij zaten binnen. Er schuin boven’, zegt Adry Mulder van het accountskantoor tegen de krant. ‘We hoorden een auto hard optrekken en toen opeens een doffe knal. Het ging heel snel. We zijn direct naar buiten gegaan. Er waren toen al mensen bij. Die hebben de twee inzittenden uit de auto gehaald en op stoeltjes gezet.’

De oudere man en vrouw zijn beiden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gebouw is vanwege de veroorzaakte schade tijdelijk afgezet in verband met de veiligheid. De muur is namelijk flink beschadigd en moet eerst worden hersteld.

