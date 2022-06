Méér omzet en véél werkplezier. Zo krijg je beide.

‘Het startpunt voor een succesvol advieskantoor is een geautomatiseerde backoffice. DizzyData helpt ons daarbij. Het levert ons een schat aan data op die we doorvertalen naar cijfers voor onze klanten. Met dashboarding en forecasting maken wij cijfers visueel. Hierdoor zien wij in één oogopslag of persoonlijke doelstellingen worden behaald. Op deze manier verbeteren we hun financiële positie, zodat zij hun gewenste leven kunnen leiden.’

Bron: DizzyData