Mazars en Value8 bereiken schikking

Investeringsmaatschappij Value8 en Mazars hebben besloten de lopende juridische procedure te beëindigen. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring.

Mazars spande een rechtszaak aan tegen Value8 over een extra kostenvergoeding van meer dan acht ton voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2017. Begin vorig jaar verloor het accountantskantoor die zaak echter. De rechtbank sprak daarbij ook uit dat Mazars haar geheimhoudingsplicht had geschonden.

Geen hoger beroep

Mazars ging in hoger beroep tegen de uitspraak, maar aan de langslepende kwestie komt nu toch een einde: ‘Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot een voor beide partijen passende regeling. Onderdeel van die regeling is een vergoeding voor de door Mazars verrichte werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekening 2016. Tevens wordt de kwestie rond het vermeende schenden van de geheimhouding in de brief aan de VEB d.d. 15 september 2017 hiermee bijgelegd. Partijen trekken hun verwijten over en weer in. Met deze overeenkomst beëindigen Mazars en Value8 hun langlopende geschil.’

Verdere details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

‘Zeer tevreden’

CEO De Vries van Value8 laat in een reactie aan beleggerswebsite IEX weten zeer tevreden te zijn met de schikking. Hij geeft aan dat de schikking geen financiële impact heeft op de resultaten van Value8.