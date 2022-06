BOEKDELEN (3) | De kunst van het heldere denken

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Olaf ten Hoopen, CEO van Moore MTH, bespreekt een aantal favoriete boeken.

1) Welk managementboek moet elke accountant op het nachtkastje hebben?

Ik raad Rolf Dobelli, De kunst van het heldere denken aan. Dat zijn 52 verhaaltjes van elk 3 pagina’s over denkfouten die je als mens en accountant beter aan anderen kunt overlaten. Zo nu en dan opnieuw doorlezen is aan te bevelen. Want denkfouten blijf je maken.

2) En als dit uit is?

Ga dan verder met Edgar Karssing, Als de oplossing het probleem is (compliance met een moreel kompas). In zeven stappen kom je tot een weloverwogen besluit bij ethische dilemma’s. Ik heb een keer l es gekregen van Karssing. Daarna direct zijn boek gekocht. Zijn moreel intervisiemodel is inmiddels terecht omarmd door de NBA.

3) Wat is een goed boek over samenwerken?

Binnen Moore MTH zweren we bij Patrick Lencioni’s De 5 frustraties van teamwork. Onze kernwaarden (vertrouwen, openheid, doelgerichtheid, verantwoordelijkheid en ambitie) zijn op het model van Lencioni gebaseerd en verder uitgewerkt in gedragsnormen. Een bijzonder simpel geschreven maar zeer waardevol en toegankelijk boek.

4) Van welk boek word je een betere professional?

Lees Don Miquel Ruiz, De vier inzichten. Ik zal ze maar direct verklappen: wees onberispelijk in je woorden, vat niets persoonlijk op, ga niet uit van veronderstellingen en doe je best! Een schitterende leidraad, niet eenvoudig om na te leven.

5) Wat raad je aan als het gaat over leiderschap?

Van De Churchill factor van Boris Johnson, de huidige Britse premier, kun je leren dat een groot leider dat niet bepaald elke dag is. Dat een groot leider niet elke dag stijl heeft. En ook niet elke dag fatsoenlijk is. Maar bij de ultieme test maakt hij het verschil. Mede dankzij de eerdere slechte ervaringen, rafelrandjes en mislukkingen. Boris Johnson lijkt vooral door het laatste geïnspireerd. Churchill deed iets fenomenaals. Hij bracht de Franse vloot tot zinken voordat die in handen zou vallen van de Duitsers. Dat was een verschrikkelijke en goede beslissing. Misschien wel een kantelpunt in de Tweede Wereldoorlog.

6) Wat pak je voor de meer filosofische inhoud?

Siddhartha van Herman Hesse. Over de boeiende levensreis van een jonge man op weg naar verlichting. Schitterend geschreven. Voor het eerst gelezen op mijn 17e voor mijn Duitse boekenlijst. Blijft inspireren. Er zijn vele wegen. Geen enkele is de ware.

7) En wat lees je voor de pure ontspanning?

Nico Dijkshoorn, De tranen van Kuif den Dolder, heb ik al vier keer gelezen. Iedere keer weer tranen van het lachen. Dijkshoorn schrijft over de beste voetballer die Nederland ooit had: Kuif. Uit Uffelte. Een parodie op de voetbalwereld. Geschreven in de vorm van anekdotische interviews met de mensen uit Kuifs team en uit zijn dorp die terugkijken. Kuif kan drie suikerklontjes van de lat afschieten, zo in het kopje koffie van de drie teamgenoten die onder de lat staan. Ze hoeven alleen maar te roeren. Kuif is Bergkamp, Abe Lenstra, Van Hanegem en Jannes van der Wal in een. Een mystieke figuur. Daar kan niemand echt mee omgaan. Schitterend.