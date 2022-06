Waarom actuele klantdossiers juist nu van groot belang zijn? Én hoe jouw accountantskantoor klantdossiers eenvoudig op orde brengt? Lees snel verder en voorkom hiermee forse boetes voor je kantoor en cliënten.

KPMG beëindigt klantrelaties vanwege sancties Rusland

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Russische bedrijven. Het schenden van de sanctieregels valt onder witwassen. Om te voorkomen dat KPMG de Wwft overtreedt, verbreekt het kantoor de banden met een aantal klanten. Juist nu worden bedrijven wereldwijd gedwongen om na te denken of ze moeten blijven werken met bepaalde klanten.

De rol van de accountant bij sanctieregels Rusland

Vanuit de Wwft zijn accountants verplicht hier wat mee te doen, namelijk grondig de identiteit en UBO (vanaf 27 maart) checken van klanten. Het kan voorkomen dat de sanctieregels nog gaan veranderen. AFM adviseert dan ook om klanten doorlopend te screenen. Dit zorgt voor een minimale kans op de overtreding van de sanctieregelgeving en voorkomt forse boetes voor het kantoor. Als accountant heb je namelijk een verantwoordelijke rol wat betreft de sanctieregelgeving en de Wwft:

Accountants moeten actief vaststellen dat relaties niet voorkomen op sanctielijsten voor levensverzekeringen en Nationaal Regime producten.

Als accountant is het de dienst om ondernemers te helpen om vast te stellen of relaties wel of niet voorkomen op sanctielijsten.

Als accountant is het vanuit de Wwft verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van cliënten om witwassen en fraude te voorkomen.

69% heeft onvoldoende kennis van Wwft

Om te voorkomen dat in strijd met de sanctieregelgeving wordt gehandeld is een (her)screening van klanten nodig. Denk aan de de wijzigingen van de relatie, zoals de UBO. De screening is een onderdeel van de Wwft. Echter weet 69% van de accountants respondenten niet waar te beginnen om de Wwft op orde te krijgen blijkt uit een onderzoek van ComplianceWise. Zo weet slechts 17% dat je een BSN moet afdekken bij een kopie van het ID en is 38% bang voor boetes vanuit de toezichthouder.

Actuele klantdossiers juist nu van belang

Juist nu is het van belang dat klantdossiers op orde zijn. Heb jij altijd alles goed geregistreerd en vastgelegd van een klant, zoals een ID-bewijs en de UBO? Dan heb je al een behoorlijke streep voor. In één oogopslag is duidelijk of handelaren wel of geen handel drijven met Russische bedrijven. Klantinformatie is op pijl, waardoor je snel kan schakelen. Dit voorkomt forse boetes.

Eenvoudig en snel inzicht in je klantdossiers met AdminPulse

Goede software helpt om je klantinformatie op pijl te houden en klanten doorlopend te screenen. Als accountant ben je een bewaker van het hele bedrijfsleven. Met behulp van de kwaliteitscontrole van AdminPulse kun je deze rol maximaal vervullen. De software helpt jou te begeleiden in de uitvoering van de Wwft. Via een monitor zie je welke dossiers in orde zijn en welke extra aandacht vereisen. Daarnaast stel je automatische workflows in voor je klantacceptatie-procedure. Daarmee zijn jouw dossiers altijd op orde.

Kortom, om boetes te voorkomen is het belangrijk om je klantdossiers op orde te hebben, klanten doorlopend te screenen én de klantacceptatie-procedure nauwkeurig uit te voeren. Om je te helpen de klantacceptatie-procedure eenvoudig en snel uit te voeren hebben wij een handige checklist ontwikkeld. De checklist: In 6 stappen een Wwft-compliant klantenonderzoek is een handige leidraad voor jou en je collega’s in de uitvoering van de procedure. Je downloadt de checklist via onderstaande afbeelding.

Bron: DizzyData