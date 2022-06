‘Partners EY kunnen miljoenen verwachten door splitsing’

De wereldwijde splitsing van de controle- en adviestakken van EY die er mogelijk aan zit te komen zou de partners bij het accountantskantoor bepaald geen windeieren leggen. Duizenden partners krijgen door de beursgang van de consultantstak gemiddeld twee miljoen dollar. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne bedrijfsdocumenten en bronnen dichtbij EY.

Splitsing en beursgang

EY zou vergevorderde plannen hebben voor een splitsing, die voor eind 2023 gepland staat. Vooralsnog gaat het alleen nog om geruchten, maar toch komen er al steeds meer details naar buiten. Zo zou ongeveer 15% van de adviestak aan de beurs genoteerd worden, wat 10 miljard op moet gaan leveren. 70% blijft in handen van partners en de overige 15% van de aandelen wordt bestemd voor het personeel.

Miljoenen voor partners

De splitsing en beursgang wordt gezien als een zegen voor de lucratieve adviestak, die al lang wordt gehinderd door affaires rond de accountantstak van EY. Ook voor de partners zou dat naar verwachting bijzonder gunstig uitpakken. De hoogte van de uitkering hangt af van de senioriteit van partners, maar gemiddeld zou het om ongeveer twee miljard dollar gaan.

Naamswijziging en roadshow

De accountancytak wordt in de plannen omschreven als AssureCo, de adviestak als NewCo. De naam Ernst & Young blijft verbonden aan de accountancytak. Voor 4 juli wil de top van EY een definitief besluit nemen over de splitsing, daarna moeten de partners overtuigd worden. Deze zomer staan er over de hele wereld roadshows gepland en begin 2023 volgt dan een stemming onder de partners.

(WSJ/FD/AV)