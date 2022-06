Do’s en don’ts bij het werven van personeel

Voor de meeste accountantskantoren geldt dat groei afhankelijk is van het aantal beschikbare werknemers. Dat blijkt ook uit de meest recente top 50 accountantskantoren: de grootste stijgers groeiden het sterkst in medewerkers. Wat kunnen we van deze kantoren leren? En welke tips hebben recruiters voor accountantskantoren? In dit blog lees je de belangrijkste do’s en don’ts bij het vinden van personeel.

Do’s bij werven personeel

Zorg voor goede employer branding

Accountantskantoren kunnen zich nog veel beter profileren door in te zetten op employer branding. Wat voor kantoor ben je, wat is je onderscheidend vermogen, wat wil je uitstralen en wat voor mensen wil je aantrekken? Zorg voor een goede branding die aansluit op de accountant. Deze doelgroep vreet cijfers. Geef ze dat dan ook. Hoeveel vakantiedagen bied je, hoe ziet de pensioenregeling eruit? Stel je de boodschap die je communiceert af op de doelgroep. Een sterk employer brand zorgt ervoor dat je, zelfs in deze krappe arbeidsmarkt, boven het maaiveld uitsteekt. Formuleer altijd eerst een concrete en geloofwaardige visie, voordat je begint met een werkenbij-website of een unieke bedrijfsfilm.

Zet medewerkers in als ambassadeurs

Voor je eigen medewerkers fungeert de visie van je organisatie als een kompas. Creëer betrokkenheid en zorg dat je visie leeft in je organisatie. Wat opvalt bij de meeste top 50-accountantskantoren is dat veel nieuwe mensen binnenkomen via medewerkers, stagiaires en zelfs oud-collega’s die enthousiast zijn over het kantoor. Als ambassadeurs spelen ze een belangrijke rol in het aantrekken van personeel.

Het binden van medewerkers is minstens zo belangrijk als het vinden van nieuw personeel. Zorg voor betrokkenheid, een gezonde privé en werkbalans en investeer in een goede bedrijfscultuur. Op deze manier worden jouw medewerkers de ideale ambassadeurs. Tip: beloon medewerkers die een collega binnenbrengen met een fee.

Investeer in goede software

Succesvolle accountantskantoren zullen het beamen; als je goede mensen wil aantrekken dan zullen de administratieve processen geautomatiseerd moeten zijn. Recruiter Peter Tijssen van Adviesgroep 88 constateert dat veel kantoren nog een slag kunnen maken: ‘Aan kantoren die nauwelijks geautomatiseerd zijn, stellen wij geeneens kandidaten voor.’ Accountants willen tegenwoordig niet te veel tijd besteden aan handmatige handelingen. In plaats daarvan willen ze een goede gesprekspartner zijn voor hun klanten.

Verleid de kandidaat met beleid

Het bieden van een grote zak geld of dikke leaseauto is verleden tijd. Het gebruiken van een tekenfee is niet goed of fout. Maar het gaat vooral om kansen, opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast waarderen medewerkers een gezonde werk privé balans. Sta open voor deeltijdbanen, tipt Tijssen. ‘Zo plaatsten we onlangs een fiscalist die vier dagen werkt voor een prima salaris. Hij had 10.000 euro meer kunnen verdienen maar daar paste hij voor omdat hij de vijfde dag in een vissportwinkel staat.’

Vind en bind ambitieuze studenten

Grote accountantskantoren richten zich ook op jonge, ambitieuze studenten. Voor deze zogeheten campusrecruitment worden contacten met hbo- en wo-opleidingen onderhouden. Bij onder meer Eshuis Accountants kunnen young professionals dankzij open dagen en snuffelstages kennismaken met het accountantskantoor nog voordat ze hun diploma op zak hebben. Natuurlijk moet de organisatie ingericht zijn op het opleiden van net afgestudeerde mensen. Laat ze meedraaien in klantenteams en geef ze – binnen redelijke grenzen – verantwoordelijkheid.

Don’ts bij werven personeel

Ingewikkelde sollicitatieprocedure

Laat een goede kandidaat niet te lang wachten. ‘Onlangs deed een opdrachtgever er drieënhalve maand over om de sollicitatieprocedure af te ronden’, vertelt Tijssen. ‘In deze arbeidsmarkt kun je je dat niet permitteren. De kandidaat in kwestie werd op een gegeven moment ongeduldig en ging zelf rondbellen. Hij kon uit twee kantoren kiezen voor een zwaardere positie en meer salaris. Na twee gesprekken had hij een arbeidscontract.’ Tip: breng je huidige sollicitatieprocedure in kaart en analyseer waar de meeste sollicitanten vastlopen of afhaken.

Neem niet te snel mensen aan

Het omgekeerde gebeurt ook. ‘’s Ochtends zijn er sollicitatiegesprekken met een of meer partners, tijdens de lunch maken kandidaten kennis met directe collega’s, weet Tijssen. Collegarecruiter Geerlink herkent die trend en kent nog extremere voorbeelden: ‘Tijdens de coronapandemie werden kandidaten al na een of twee Zoom-sessies aangenomen.’ Vooral bij grote werkgevers worden mensen makkelijk aangenomen, aldus Geerlink. ‘Denk aan de Belastingdienst die op een dag 500 mensen verwelkomt. Als de nieuwe medewerker niet bevalt, kan er na de proeftijd afscheid worden genomen, zo is de gedachte.’ Juist in een drukke periode is het zeer belangrijk om kritisch te blijven. Als kantoor wil jij de kwaliteit van je dienstverlening bewaken. Het aannemen van de verkeerde persoon kost veel geld, tijd en energie.

Maak niet te strakke profielen

In deze krappe arbeidsmarkt kun je als kantoor beter bredere profielen formuleren om zo een grotere groep aan te spreken. Schrijf bijvoorbeeld niet dat een kandidaat de ambitie moet hebben om voor een AA-titel te gaan. ‘Soms is dat niet nodig, maar daarmee schrik je wel veel kandidaten af’, aldus Tijssen.

Beperk je zoektocht niet tot Nederland

Accountants zijn van nature risicomijdend. Maar langzaam zingt het rond dat het zoeken van professionals buiten de grenzen echt werkt. Zo bemiddelt detacheringsbedrijf Becky bij het vinden van geschikte professionals in Servië. Hoogopgeleide professionals nemen diverse werkzaamheden voor de samenstelpraktijk uit handen, zoals het inboeken van facturen of verzorgen van fiscale aangiften.

Stop niet met werven

Niet onbelangrijk volgens accountantskantoor PKF Wallast: blijf ook in economisch mindere tijden mensen werven. Vaak stoppen kantoren daarmee, maar dat is op de lange termijn niet aan te raden. Als kantoor loop je het risico dat medewerkers na enkele jaren overstappen naar het bedrijfsleven of een andere werkgever. Zodra je als organisatie stopt met werven, breidt het team zich niet verder uit en kan het zelfs kleiner worden. De groei van het aantal medewerkers is in lijn met de omzetgroei. Stoppen met werven kan dus leiden tot een omzetdaling van het kantoor.

Maak jouw accountantskantoor toekomstbestendig