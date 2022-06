Eenmanszaak mag adres in Handelsregister altijd afschermen

De Kamer van Koophandel moet de adressen van eenmanszaken op verzoek afschermen. Minister Adriaansens wil dat de KvK dit, vooruitlopend op wetgeving, snel mogelijk maakt.

Dat schrijft de bewindspersoon in het voorstel voor de Datavisie Handelsregister die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorgestelde maatregelen worden in september besproken tijdens twee digitale sessies waar stakeholders en belanghebbenden kunnen reageren op deze maatregelen.

Vier punten

Adriaansens’ voorstel voor invulling van de Datavisie behelst vier punten ter verbetering van de privacy van geregistreerde personen en vier punten die de gevolgen van het verlies aan openbare informatie ten behoeve van rechtsbescherming en weerbaarheid tegen fraude en ondermijning moeten compenseren:

Telefoonnummers en emailadressen staan niet meer openbaar in het HR. Dit geldt voor alle entiteiten.

Voor eenmanszaken wordt de beschikbaarheid van fysieke adressen beperkt. Hiervoor bestaan twee opties:

Met vervangend postadres; dit kan alleen op verzoek van de ondernemer en is de voorkeursoptie. Hierbij moet tevens worden geregeld dat aan een postbus verzonden post juridisch onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger komt te vallen. Zonder vervangend postadres; dit kan KVK ambtshalve implementeren, maar het heeft grote implicaties voor de informatiehuishouding die niet op korte termijn oplosbaar zijn en veroorzaakt meer administratieve lasten.

VvE’s (verenigingen van eigenaars van appartementen) worden helemaal afgeschermd.

Gebruik van HR-data voor commercieel gebruik wordt aangepakt via databankenrecht en (zo nodig) wetgeving.

Verruiming

Nu worden woonadressen afgeschermd als er sprake is van (be)dreiging. In het voorstel van minister Adriaansens krijgt deze wetswijziging een verdere verruiming: álle eenmanszaken kunnen straks op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers dienen hiervoor wel een alternatief postadres te registreren zoals een postbus. Vooruitlopend hierop heeft de minister de KvK al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Daarnaast is het voorstel om telefoonnummers en emailadressen niet meer in het Handelsregister openbaar te maken en aan iedereen te verstrekken. Dit geldt voor alle personen en entiteiten. Deze gegevens zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. VvE’s (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en het commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

Download hier de brief van de minister.