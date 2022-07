BOEKDELEN (6) | Wat nooit is verteld

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Jan Wietsma, eigenaar van MKB Kredietcoach, kiest voor een boek over ethiek.

1) Wat is een must read voor accountants?

Wat nooit is verteld. Slechts weinigen schrijven geschiedenis van Elliot Perlman. Het boek gaat over de vraag hoe wij ons als mensen tot elkaar verhouden. We zijn minder vredelievend dan we denken en bereid om de meest verschrikkelijke dingen toe te staan als het maar niet onszelf betreft. Dit boek schuurt daarom, omdat het een spiegel voorhoudt over het kwaad dat we zomaar kunnen toestaan in ons leven. Maar het biedt ook een hoopvol perspectief: er zullen altijd mensen zijn die het opnemen voor gerechtigheid. Daarbij hoef je geen held te zijn. En ook een mens die het goede doet heeft zijn nukken en kleinmenselijkheden.

2) Wat heb je zelf praktisch aan dit boek gehad?

Dit boek heeft mij nog eens doen beseffen dat het goede doen geen va nzelfsprekendheid is. Dat geldt ook voor mij. Het laat iets zien over drijfveren van mensen om vast te houden aan verkeerde intenties en daar een mooie boodschap om heen te verpakken. Denk aan de toeslagenaffaire, maar ook aan het omarmen van diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast hield dit boek mij weer eens de spiegel voor nooit op te houden recht te doen aan de ander.

3) Welk boek kun je aanraden voor de vakantie?

De Parijzenaar van Isabel Hammad, een vlot geschreven roman die zich afspeelt in de periode naar de Eerste Wereldoorlog. Iemand uit het Ottomaanse rijk gaat studeren in Parijs. Dit leidt tot botsingen van culturen en het wordt nog eens extra lastig als de liefde in het spel komt. Het laat ook zien hoe mensen vast kunnen zitten in een cultuur wat je nog gaat begrijpen ook. Daarnaast heeft het mij meer inzicht gegeven in de conflicten die er continu rondom de staat Israël aanwezig zijn.

4) Hoeveel uur per maand besteed je aan het lezen van boeken?

Dat hangt een beetje van de periode van het jaar af. In de zomerperiode heb ik er de meeste tijd voor en dan lukt het mij soms wel om 15 uur per week met het lezen van boeken bezig te zijn. In andere periodes zou ik wel meer willen lezen, maar dan komt het er vaak niet van.

5) Waarom is boeken lezen nog belangrijk nu er zoveel andere media zijn om informatie uit te halen?

Boeken helpen je je te verdiepen in andere mensen, om werelden en culturen te begrijpen. Het geeft je eigen leven inspiratie en laat je nadenken over de vraag hoe sta ik in het leven? Wat vind ik belangrijk en waarom?

6) Welk managementboek is volgens jou overschat?

Er zijn veel overschatte managementboeken. Zeker omdat veel schrijvers na een hoofdstuk drie of vier in herhaling vallen. Vaak wordt gepretendeerd dat je snel resultaat kunt boeken met een bepaalde methodiek. Waarbij wordt vergeten dat het meestal de lezer zelf is die een verandering in de weg staat. Wie niet bereid is om zichzelf af en toe goed onderhanden te – laten – nemen blijft meestal staan waar die altijd al stond. Daarnaast vind ik De meeste mensen deugen van Rutger Bregman een zwaar overschat boek. Zo optimistisch ben ik namelijk niet over de intenties die mensen hebben, mijzelf incluis.