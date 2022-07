Het einde van de schoenendoos?

Natuurlijk zijn er nog steeds klanten die eens per jaar met de spreekwoordelijke schoenendoos op de stoep staan. Klanten die je misschien wilt koesteren, omdat ze al zo lang klant zijn. Daarnaast heb je vast ook klanten die vooroplopen als het gaat om digitalisering en die het liefst alles online doen. En dat kan, want op automatiseringsgebied volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Ook in de accountancybranche.

Automatisering op kantoor

Persoonlijke gesprekken met klanten hoef je niet meer op locatie te voeren, maar kunnen online ingepland en gevoerd worden. Online samenwerken in de administratie wordt steeds meer de norm. De schoenendoos wordt steeds vaker vervangen door het mogelijk maken van digitaal afgeven van handtekeningen en boekstukken door klanten. Dit scheelt enorm veel tijd en dringt piekbelasting terug.

De automatisering van nu biedt essentiële ondersteuning aan kantoren die uitdagingen tegenkomen in de zoektocht naar flexibel samenwerken en een duurzaam rendement. Zoals de vraag hoe gedurende het jaar vorm te geven aan aanvullende businessmodellen en het spreiden van de workload op kantoor.

Maar hoe zorg je ervoor dat de automatiseringsbehoeften van je kantoor, ook aansluiten bij de behoeften van je klanten?

Servicemanagement 2.0

Omdat niet al je klanten dezelfde servicebehoefte hebben, wil je ten eerste per klant kunnen bepalen wat de meest geschikte rolverdeling is. Stel, een deel van je klanten wil alleen zelf (e-)factureren, terwijl een ander deel zelf de dagelijkse financiële administratie wil voeren en nog een ander deel alles uit handen wil geven. Een standaardpakket zoals Visma eAccounting Accountancy, biedt de mogelijkheid om verschillende klanten op deze niveaus laagdrempelig en naar behoefte in te delen.

Wil je nog een stap verder gaan? Dan kan je ten tweede ook wensen op het gebied van bijvoorbeeld voorraadbeheer, rapportages, webshopkoppelingen, urenregistratie en online declareren inventariseren. Maar denk ook aan de behoefte van klanten aan koppelingen met bijvoorbeeld branchespecifieke software.

Jouw servicegesprek – jouw verdienmodel

Ga het gesprek aan (online, of natuurlijk in real life). Bepaal samen met je klant wat de servicebehoefte en de daarbij beste rolverdeling is. Per klant pas je de gewenste functionaliteit toe in een gezamenlijk platform. Zo bepaal je zelf je dienstenpalet en je verdienmodel en dring je geleidelijk de schoenendozen terug naar waar ze horen. Bij het oud papier.

Met Visma eAccounting Accountancy kies jij hoe je de online samenwerking met diverse klanten invult vanuit één samenwerkingsplatform, inclusief diverse handige apps.