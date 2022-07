Vijf tips om accountants aan je kantoor te binden

Het klinkt vast bekend: je hebt als werkgever veel tijd en geld gestoken in het binnenhalen van nieuw talent, de contracten zijn getekend, maar daarna regeert weer de waan van de dag. En dat terwijl dan eigenlijk pas het echte werk begint. Hoe houd je goed personeel aan boord? Het binden van medewerkers blijft een uitdaging binnen de accountancybranche, want concullega’s halen alles uit de kast in de strijd om getalenteerd personeel. Hoe bind jij goede accountants aan je kantoor? In dit blog geven we je vijf belangrijke tips om mensen binnen te houden.

Investeer in goed werkgeverschap

De basis voor een aantrekkelijke vacature zullen altijd een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden blijven. Bovendien ben jij als werkgever volgens de wet verplicht om een fijne werkplek te bieden aan je werknemers. Om deze wet praktisch te maken, zijn er zes beginselen van goed werkgeverschap:

Wees zorgvuldig Maak geen misbruik van je machtspositie Motiveer ingrijpende beslissingen Vertrouwensbeginsel Behandel werknemers gelijk Zorg voor een goede ongevallenverzekering

Deze zes beginselen staan aan de basis van goed werkgeverschap. Maar iedere werkgever kan dit bieden. Hoe wordt jouw organisatie interessanter dan de rest? Denk aan goede secundaire voorwaarden. Werkgevers en werknemers verwachten vaak meer van elkaar. Bij kantoren met een laag verloop staat het werkplezier voorop. Investeer dus in een informele bedrijfscultuur waar collega’s prettig met elkaar omgaan, organiseer borrels en gezamenlijk sporten of doe eens mee aan een lokaal sportevenement. Ruimte creëren voor een persoonlijk ontwikkelingsprogramma (POP) draagt ook bij aan goed werkgeverschap en is gunstig om accountants te binden. Geef accountants de kans om zich te ontwikkelen op persoonlijk én zakelijk gebied.

Blijf in gesprek met medewerkers

Het lijkt zo’n open deur als we zeggen dat het binden van huidige werknemers minstens zo belangrijk is als het vinden van nieuwe, maar toch gaat juist dit binden nog vaak mis. Blijf in gesprek met medewerkers, anders krijg je geen inzicht in hun behoeften en wat er speelt op de werkvloer. Vraag niet alleen in december tijdens het functioneringsgesprek hoe het met een medewerker gaat. Dit voelt vaak als een verplicht nummer. Pols elk kwartaal wat goed gaat, wat beter kan en hoe de medewerker in zijn vel zit. Wanneer je oprechte interesse toont en waardering geeft, is een gesprek heel waardevol voor het binden van personeel.

Creëer betrokkenheid

Lange tijd was het accountantskantoor een hiërarchische organisatie waarin de vennoten de lakens uitdeelden en fors verdienden, terwijl de medewerkers onderaan de piramide flink aan de bak moesten. Dat is niet meer van deze tijd. Zorg ervoor dat je alle medewerkers betrekt bij je organisatie. Communiceer je bedrijfsdoelen en zorg ervoor dat deze mensen motiveren en energie geven. Wees duidelijk in wat je verwacht en betrek werknemers bij het behalen van je doelstellingen. Geef verantwoordelijkheid aan je werknemers en creëer ruimte om hen optimaal te laten functioneren. Door betrokkenheid te creëren, maak je ambassadeurs van je medewerkers. Hierdoor vind jij weer sneller nieuw personeel. Een win-winsituatie.

Een gezonde werk-privébalans

Werkweken van 50 of 60 uur zijn niet meer van deze tijd en funest voor de motivatie en productiviteit in het team. Natuurlijk komt overwerken soms voor, maar het mag niet structureel zijn. Veel kantoren realiseren zich dat nu ook: ze nemen minder opdrachten aan of nemen zelfs afscheid van klanten. Hoge werkdruk en een slechte werk-privébalans zijn de belangrijkste redenen dat een werknemer overstapt naar een andere werkgever. Stel dus beleid op om te voorkomen dat de werkdruk binnen het team te hoog wordt.

Investeer in goede software

Accountantskantoren die hun personeel serieus nemen, investeren in goede software. Werken met goede systemen is voor een accountant net zo belangrijk als goed gereedschap voor een timmerman. Goede software maakt het werk van accountants makkelijker en leuker. Accountants willen tegenwoordig namelijk niet te veel tijd besteden aan handmatige handelingen, maar een goede gesprekspartner zijn voor hun klanten. Ze houden tijd over om die gesprekspartner te zijn door werkprocessen te automatiseren. Ook zijn werknemers beter op de hoogte van wat er speelt bij klanten. Dit is niet goed voor de klantrelatie én voor de onderlinge samenwerking binnen een accountantskantoor.

Slim samenwerken in tijden van personeelstekort

Als accountantskantoor wil je jouw medewerkers aan je organisatie binden. Werkplezier is belangrijk en al helemaal in tijden van hoge concurrentie op de arbeidsmarkt. Accountants zijn minder tijd kwijt aan administratieve handelingen wanneer ze investeren in goede software. Zo hebben ze meer tijd om klanten proactief te begeleiden. In goede automatisering is een klantenportaal onmisbaar. Met het klantenportaal van Visma | PinkWeb zorg je voor efficiënte communicatie met klanten en tussen collega’s onderling. Deze prettigere samenwerking zorgt ervoor dat je je mensen sneller bindt aan je kantoor. Wil jij ook effectiever en slimmer samenwerken in tijden van personeelstekort? Download dan onze whitepaper voor meer tips!