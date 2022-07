Tweede Kamer wil verhoging belasting op winst en vermogen

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht de belastingen op winst en vermogen te verhogen, ‘teneinde de belasting op arbeid te kunnen verlagen’.

De motie was ingediend door DENK, de Partij voor de Dieren en de fractie Den Haan bij het debat over de Voorjaarsnota 2022. In het voorstel wordt geconstateerd ‘dat door de Voorjaarsnota het begrotingstekort oploopt, terwijl het koopkrachtverlies eveneens oploopt’. Daarnaast wordt bij de taangenomen motie overwogen ‘dat Nederland, ook in internationale vergelijkingen, een relatief grote vermogensongelijkheid heeft’.

De andere moties die donderdag bij de voorjaarsnota werden aangenomen: