Fraudeclaim KempenPlus loopt verder op

Sociale werkplaats KempenPlus, waar in 2020 een miljoenenfraude aan het licht kwam, heeft voor meer dan € 5 miljoen beslag laten leggen op drie huizen van de verdachten in Bladel en Weert.

Het participatiebedrijf van de Kempengemeenten heeft de laatste twee jaar meer dan 7 ton uitgegeven aan onderzoekers, accountants, advocaten en adviseurs, schrijft het Eindhovens Dagblad. Dat bedrag wil het bedrijf nu terug van de vier verdachten, net als de € 4,5 miljoen die door fraude is achterovergedrukt. Een medewerker kon het bedrag in etappes ongehinderd overboeken naar zijn eigen rekening.

KempenPlus schakelde onder meer BDO in om onderzoek te doen naar het bestuur, waarbij de administratie werd uitgeplozen. Daarnaast werd Crowe als nieuwe huisaccountant aangesteld; die had naar verluidt veel tijd nodig om de jaarrekening op orde te brengen. Voorganger EY had eerder niet in de gaten dat er miljoenen waren verdwenen; in de zaak is ook de boekhouder van KempenPlus opgeroepen voor verhoor.

