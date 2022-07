KPMG-inzichten dragen bij aan succesvol sprintplan Team DSM in Tour de France Femmes

Vermogensdata, video-analyses en uitslagen van een grote hoeveelheid wedstrijden vormen de basis voor het sprintplan van Team DSM topsprintster Lorena Wiebes, die zondag tijdens de eerste etappe van de Tour de France Femmes de ritzege op haar naam zette en gelijk de gele trui pakte. Deze KPMG-inzichten bepalen wat het aantal rensters moet zijn dat op het juiste moment op de goede plek moet zitten voor een succesvolle sprint. De sprinttreinanalyse maakt deel uit van het dataplatform dat het adviesbedrijf inzet voor Team DSM.

De aanbevelingen van KPMG voor een optimale sprint worden gemaakt op basis van een ‘heatmap’. Deze heatmap laat het optimale aantal rensters in de sprinttrein zien in combinatie met de afstand tot de finish. Het model voor deze heatmap bevat uiteenlopende gegevens zoals vermogensdata van individuele rensters, wedstrijduitslagen uit het verleden en de sterkte van het sprintersveld in een wedstrijd.

“De experts van Team DSM hebben nu de instrumenten in handen voor het maken van de juiste beslissingen. Zij kunnen de rensters aangeven waar ze moeten zitten op 5 kilometer, 2 kilometer en 1 kilometer van de finish” vertelt Paul Adriani, Head of Sport Analytics en Senior Manager Digital bij KPMG.

Rudi Kemna, Team DSM Hoofdcoach: “We hadden een duidelijk plan om Wiebes in stelling te brengen voor de sprint. Met inzichten uit data-analyses helpt KPMG ons met dat sprintplan. Labous, Lippert en Koch zaten stevig aan kop van het peloton om elke aanval tegen te houden en zo Wiebes 200 meter voor de finish te laten sprinten. Daarmee kwam ze als eerste over de streep en pakte ze gelijk de gele trui. Een heel speciaal moment in de geschiedenis van TeamDSM.”

De inzichten die via het KPMG-dataplatform beschikbaar komen, richten zich op alle domeinen die bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van de Team DSM wielerploeg. De analyses en apps ondersteunen bijvoorbeeld bij het maken van de seizoensopstelling, de ontwikkelpaden van de renners, het tactisch plan voor een specifieke etappe of het detailplan voor de ploegentijdrit.