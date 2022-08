‘CEO’s moeten zich vaker uitspreken over maatschappelijke thema’s’

Waarom spreken CEO’s van grote bedrijven zich niet vaker openlijk uit over politiek gevoelige vraagstukken? ‘Ook dat hoort bij purpose, het principe of de missie om een positief verschil te maken in de wereld’, betogen KPMG-partners Egbert Eeftink en Muel Kaptein in Trouw.

Steeds meer organisaties stellen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal en zijn op weg naar een duurzame economie, stellen ze vast. Niet dat een maatschappelijke rol vervullen nieuw is, want bedrijven als Unilever en Philips bouwden lang geleden al huizen voor medewerkers. Tegenwoordig gaat het over een breed scala aan maatschappelijke thema’s, van klimaatbescherming tot diversiteit, inclusiviteit en eerlijke arbeid. Bestuurders zouden op die thema’s kleur moeten bekennen, vinden Eeftink en Kaptein. ‘Terughoudendheid doet afbreuk aan geloofwaardigheid. Als bestuurders een vlammend betoog houden over hun purpose, dan hoort daar zichtbaarheid bij. Impact maken in de samenleving, betekent ook de dialoog aangaan met diezelfde samenleving. Ook als het om ingewikkelde thema’s gaat.’

Part of the job en tegengif

De oorlog in Oekraïne is zo’n moeilijk thema: weggaan uit Rusland dwingt respect af, maar kan ook nadelen hebben. Toch zouden de CEO’s zich niet moeten laten afschrikken, vinden de KPMG’ers. Nationale-Nederlanden-baas David Knibbe verscheen onlangs bij een talkshow om te praten over fossiel beleggen, al had hij geen zin. ‘Hij deed het wel. Dat is part of the job, als je zegt dat je principes hebt.’ Bestuurders worden meer onderdeel van de democratie en zouden zich daarom meer in het maatschappelijke debat moeten mengen. ‘Als dat goed gaat, kan het zelfs prima tegengif zijn in een politieke arena waarin beeldvorming het vaak wint van inhoud. Wie dat doet, kan zich best een uitglijder veroorloven, zo leert onderzoek.’

Bron: Trouw