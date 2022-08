Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel in de verwerking van gegevens voor het UBO-register is verlengd van 1 september tot 1 januari 2023. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën op vragen van Accountancy Vanmorgen.

Tijdelijke regeling

Bedrijven en instellingen moesten op 27 maart hebben voldaan aan de registratieplicht in het nieuwe UBO-register. In april kondigde minister Kaag van Financiën aan dat de Belastingdienst gaat handhaven. In dezelfde Kamerbrief liet ze echter ook weten dat er tot 1 september 2022 een tijdelijke regeling geldt, waarbij meldingsplichtige instellingen bij het aannemen van nieuwe cliënten kunnen volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dit in verband met de piek in opgaven rond de deadline, waardoor de verwerkingstijden bij de KVK oplopen. Letterlijk schreef de minister daarover:

‘Een kanttekening bij het voorgaande is dat momenteel sprake is van een piek in opgaven. Veel juridische entiteiten hebben gewacht met opgave doen tot rond de deadline van 27 maart 2022, ondanks inspanningen vanuit de KVK om de vulling meer geleidelijk te laten verlopen. De consequentie hiervan is dat de verwerkingstijden bij de KVK oplopen. Het kan vanwege de piek een paar maanden in beslag nemen voordat alle opgaven zijn verwerkt. Daardoor duurt het langere tijd voordat opgaven tot registraties zijn verwerkt in het UBO-register. Om te voorkomen dat een langere verwerkingstijd leidt tot verstoring van dienstverlening door meldingsplichtige instellingen aan nieuwe cliënten, geldt in ieder geval tot 1 september 2022 het volgende. In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de KVK. Daarbij dient de cliënt de meldingsplichtige instelling te informeren zodra de registratie is voltooid. De meldingsplichtige instelling blijft uiteraard altijd – ongeacht of een juridische entiteit wel of niet (tijdig) aan de registratieplicht heeft voldaan – verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, waaronder het adequaat vaststellen van de UBO’s. Wij zullen de verwerkingstijden monitoren en over deze maatregel in contact blijven met meldingsplichtige instellingen en toezichthouders.’

Nieuw uitstel

Financiële instellingen vreesden niettemin tegen problemen aan te lopen vanwege de achterstanden bij de KvK, meldde het FD. Die vrees was wat minister Kaag betreft echter onterecht, antwoordde ze op Kamervragen. De achterstanden zijn namelijk waarschijnlijk snel ingelopen en de minister had sowieso al aangekondigd dat de tijdelijke regeling indien nodig zou worden verlengd.

De tijdelijke regeling is nu inderdaad ook verlengd, bevestigt het ministerie van Financiën desgevraagd. ‘Deze verlenging is op 22 juli jl. aangekondigd aan alle toezichthouders op de Wwft en een brede groep brancheverenigingen van Wwft-instellingen, met het verzoek dit verder te verspreiden.

De inschatting dat, hoewel de opgaven die voor de deadline van 27 maart zijn gedaan grotendeels in september zullen zijn verwerkt, het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad is verwerkt. Dit houdt onder meer verband met het feit dat in de weken na de deadline ook nog een groot aantal opgaven is ontvangen, die pas verwerkt konden worden nadat de opgaven voor 27 maart waren verwerkt. Er is bewust voor een ruimere termijn gekozen dan naar verwachting nodig zal zijn om duidelijkheid te bieden.’