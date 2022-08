Bedrijfsleven vreest voor gevolgen afnemende consumptie

Nederlandse bedrijven bereiden zich in toenemende mate voor economisch mindere tijden. Vooral de afnemende consumptie door burgers, vanwege de hoge prijzen van energie en boodschappen, gaat naar verwachting een flink negatieve impact hebben.

Economen onderschrijven de sombere verwachtingen van het bedrijfsleven. ING verwacht bijvoorbeeld dat Nederland in de tweede helft van dit jaar in een technische recessie terechtkomt, waar sprake van is bij twee kwartalen met economische krimp. ING-econoom Marcel Klok ziet al de eerste tekenen dat mensen voorzichtiger worden, zegt hij tegen het FD.

MKB

Ook kleinere ondernemers maken zich op voor mindere tijden. ‘Iedereen ziet dat consumenten door de opgelopen inflatie minder te besteden krijgen’, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland. ‘Dus worden veel bedrijven voorzichtiger’, vult bestuurder Harry Marissen van SRA aan.

Bron: FD