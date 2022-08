Aantal vrouwelijke CEO’s en CFO’s in VS verdubbeld

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij grote Amerikaanse bedrijven is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Hetzelfde geldt voor CEO’s en CFO’s van kleur.

Het Crist | Kolder Associates Volatility Report 2022, dat al 19 jaar bestaat, keek dit jaar naar de bestuurssamenstelling bij 681 bedrijven uit de Fortune 500 en S&P 500. Volgens de uitkomsten waren er nog nooit zoveel vrouwelijke en niet-witte CEO’s en CFO’s. 7,3% van de zittende CEO’s en 16% van de CFO’s is vrouw. Tien jaar geleden was dat respectievelijk 3,5% en 9,7%. Een verdubbeling laat zich ook zien bij bestuurders van een andere etniciteit: 10,7% van de zittende CEO’s en 10,9% van de CFO’s zijn van kleur, tegenover respectievelijk 5,4% en 3,6% tien jaar geleden. Maar nog steeds is het zo dat in zijn algemeenheid een overgrote meerderheid van de CEO’s, CFO’s en COO’s in het 2022-rapport blank is (88,8%) en man (88,1%).

Volgens het SCP bestond in 2020 12% van de raad van bestuur beursgenoteerde bedrijven in Nederland uit vrouwen. Van bedrijven die tot 2020 onder de Wet bestuur en toezicht (Wbt) vielen was dat 14% procent.