FRC publiceert regels voor Brits oob-accountantsregister

Na een reeks schandalen wil de Britse regering het vertrouwen in accountantskantoren herstellen. Een oob-auditregister is een van de eerste concrete acties om dit te bereiken.

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft vorige week de regels gepubliceerd voor een nieuw register van accountantsorganisaties die wettelijke controles mogen uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (oob’s). Voor kantoren die nu al oob’s controleren geldt een overgangsregeling. Zij moeten tussen 5 september en 4 december 2022 een aanvraag indienen bij de FRC en worden na goedkeuring opgenomen in het nieuwe oob-auditregister.

Beleidsplan

Het register is de eerste concrete maatregel die voortvloeit uit het in 2021 opgestelde beleidsplan Restoring trust in audit and corporate governance. Dat plan kwam er na een reeks van incidenten rondom het accountantsberoep in het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek bleek dat de toezichthouder onvoldoende bevoegdheden had om structurele problemen bij accountantskantoren aan te pakken. Daarom zal er ook een nieuwe toezichthouder in het leven worden geroepen: de Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA). Die komt in de plaats van de FRC.

Download hier de regels en het Britse beleidsplan.