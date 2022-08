Fiscus verstuurt onterechte btw-naheffing over tweede kwartaal

De Belastingdienst heeft niet alle btw-aangiften over het tweede kwartaal 2022 of over juni 2022 tijdig verwerkt. Ondernemers hebben daardoor mogelijk ten onrechte een naheffingsaanslag ontvangen.

Door ICT-problemen bij de Belastingdienst moeten de btw-aangiften over het tweede kwartaal of juni handmatig worden verwerkt. De overheidsdienst verwacht hiervoor nog maximaal zes weken nodig te hebben. Ondernemers die ten onrechte een naheffingsaanslag hebben ontvangen, hoeven niets te doen, zo laat de Belastingdienst weten op haar website.