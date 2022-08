Supermarkt rekent week lang geen btw op groenten en fruit

Supermarkteigenaar Bart Groesz van de PLUS-supermarkt in Rozenburg wil een signaal afgeven over hoge voedselprijzen. Klanten betalen een week lang geen btw over groenten en fruit.

Groenten en fruit vallen onder het lage btw-tarief van 9 procent. De prijsverlaging die Groesz klanten biedt is daarom in de orde van dubbeltjes. Maar het gaat hem vooral om de boodschap richting politiek: Den Haag, kom in actie, en wacht niet tot 2024 met het schrappen van de btw op groente en fruit, doe dat meteen. Groesz’ actie duurt een week, te beginnen op zondag 28 augustus.

2024

De Rozenburgse supermarkthouder ziet dat zijn klanten het financieel moeilijk hebben door de gestegen prijzen. Hij krijgt veel klachten. Met zijn actie hekelt hij ook het kabinet. Dat zegt voor gezonde voeding te zijn, maar krijgt het niet voor elkaar om de btw op groente en fruit eerder te schrappen dan per 2024. De computers van de Belastingdienst zijn er nog niet op berekend.

Verbolgen

Groesz is verbolgen dat het Europees Parlement al in 2019 voor een verlaging van de btw op groenten en fruit stemde om gezonde voeding te stimuleren, en dat Nederland vijf jaar nodig heeft om aan de wens van het Europees Parlement gehoor te geven. Volgens Groesz valt met de btw-verlaging ook het argument weg dat ongezond eten goedkoper is.

De supermarkteigenaar moet uiteraard zelf wel btw over groenten en fruit afdragen. Hij betaalt de actie dus uit eigen zak.

Bron: Algemeen Dagblad